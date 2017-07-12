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На Донбассе задержали россиянина с военным билетом

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  • 12.07.2017, 14:29
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Задержание произошло на блокпосту в Луганской области.

В Луганской области задержали россиянина с военным билетом. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.

Его передали украинской военной разведке. Вместе с ним задержали еще одного человека, который в базе правоохранительных органах Украины проходит как боевик «ЛНР».

Мужчин задержали на блокпосту рядом с населенным пунктом Городище Луганской области. Это произошло во время проверки автомобиля ВАЗ и документов на блокпосту. Имя задержанного россиянина, а также других деталей задержания в Нацгвардии Украины не сообщили.


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