«Народная инфляция»: За месяц огурцы подорожали на 43% 2 12.07.2017, 14:38

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Как изменились цены на продукты в Беларуси.

Издание kp.by продолжает следить за тем, как меняются цены на товары, которые мы каждый день покупаем в магазинах

За месяц огурцы подорожали на 43%, а томаты подешевели на 45%.

Пять месяцев мы следим за ценами на некоторые товары в столичных магазинах. Ведь одно дело - официальная статистика. И совсем другое - наша личная продуктовая корзина.

По Белстату молоко может не измениться в цене, а по факту дорожает. Или же, наоборот, дешевеет. Бывает и такое. Проект «Народная инфляция» показывает честные цены на конкретные товары.

В прошлом месяце мы заметили, что вдвое подорожали картошка и морковка, на 44% поднялся в цене репчатый лук. А вот огурцы подешевели на 60%. Что же произошло за последний месяц? Мы зафиксировали цены на некоторые товары 1 июня и сравнили их с теми, что выставили магазины 1 июля.

Подорожали за месяц: огурцы, молоко, мука и редиска

В июне лидером по подорожанию в нашей продуктовой корзине оказались огурцы. Килограмм этого овоща поднялся в цене на 60 копеек, или более чем на 43%. Кстати, в прошлом месяце огурцы наоборот дешевели. Видимо, в июне они решили отыграться. Подорожал также красный редис (12%), стеблевой сельдерей (15%), болгарский перец (9%).

Мука высшего сорта, которая из месяца в месяц оставалась со стабильной ценой, подорожала на 10 копеек, или на 10,5% от своей первоначальной цены. Любопытные преобразования произошли с молоком, цена на которое тоже демонстрировала постоянство. Во-первых, изменился объем. Вместо 950 граммов бутылка теперь вмещает 930. Кроме того, изменилась его жирность - вместо 2,5% стала 3,4%. И продают его теперь как новинку. Несколько дней подряд мы пытались найти молоко прежнего объема и жирности, но не смогли. Будем вести наблюдение дальше.

Также подорожал на 6,3% обычный батон. Всего 7 копеек в плюс. Правда, все предыдущие месяцы батон не поднимался в цене.