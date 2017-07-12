«Советчик» дня 11 12.07.2017, 15:09

Четыре нелепые рекомендации от Лукашенко.

На проходящем в Минске XIX Всемирном конгрессе русской прессы Лукашенко выступил с несколькими нелепыми советами, пишет «Салiдарнасць».

Байнет отреагировал на высказывания дикатора:

«Он подчеркнул, что интернет-пространство и соцсети должны строиться по законам нравственности и моральности". Предположим. А кто является мерилом, ориентиром или носителем этой самой нравственности и морали?»

«БТ и СБ – самые моральные СМИ Беларуси!! Урааа».

«Так кто придумал фрау А? Журналисты? Сомневаюсь. А прорыв вооружённых боевиков через границу... Вот те, кто придумывает и осуществляет подобные провокации и готовят почву для гибридных войн. А журналисты, по свистку начальника, лишь художественно оформляют подобную мерзость».

«Так отключи новости и политические передачи, транслируемые по российским каналам. Там сплошные фейки, даже надоело смотреть передачи с их разоблачением».