«Дед закопал во дворе БТР и приходит в виде призрака» 2 12.07.2017, 15:27

Гродненец предлагает обследовать территорию дома перед его сносом.

Житель Гродно Александр Свидерский вместе с семьей с начала июля живет в новой квартире в Вишневце. Старый родовой дом на улице Волковича скоро снесут.

В 2010 году при проверке камеры нового телефона Александру якобы удалось случайно сфотографировать призрака в доме.

Но пока здание не снесли, последний его житель решил раскрыть тайну своей семьи журналисту Hrodna.life, чтобы найти ответы на волнующие вопросы.

Нынешняя улица Волковича сформировалась в конце XVIII века, с 1888 года она называлась Северной. Именно в то время Свидерские начали строить дома на этой улице. В 1967 году улица получила нынешнее имя в честь деятеля коммунистической партии Даниила Волковича.

«Свидерские в Гродно были всегда необычными людьми, — рассказывает Александр. — Они были известными кузнецами. Дом наш на Волковича, 17 был построен в 1876 году, рядом с ним построили и кузницу. Знаю точно, что мои прадед, дед и отец были кузнецами в этом месте долгие годы. Несколько лет назад на старую кузницу хотели повесить вывеску «историко-культурная ценность», но не сделали этого. Может, это и к лучшему, потому что тогда я, может быть, и не уехал».

У дома и у кузницы Александр находил много старых подков, в одном месте их было около 20. Часто находил монеты, старые бутылочки с этикеткам от немецкой парфюмерии, пепельницу и многое другое.

Все, что находил Александр на своем участке, это лишь малая часть того, что можно было найти. Он говорит, что в огороде зарыт немецкий бронетранспортер, который за долгие годы никто так и не смог откопать.

«Я хочу, чтобы археологи обследовали всю территорию. Здесь много чего можно найти. Дед рассказывал моему отцу, что во время последней войны возле дома упала бомба, из-за которой образовалась большая воронка. Через несколько дней из-за дождя там появилось небольшое озеро. Несколько человек, в том числе мой дед, затащили в это озеро подбитый немецкий бронетранспортер, который стоял на нашей улице», — рассказывает Александр.

Никто, кроме него, не пытался откопать технику. Парень копал сам, подключал людей, но более чем на два метра углубиться не удавалось. Да и раньше бабушка не позволяла лезть в ее огород. Теперь, когда для сноса дома привезут технику, он хочет чтобы территорию проверили. А вдруг найдется машина — интересный экспонат для музея?

Немецкий бронетранспортер и старая кузница — не единственные места на бывшей территории Свидерских, которые могут заинтересовать историков и горожан. Старый дом Александра также имеет интересную и таинственную историю.

«Как бы странно не звучало, но мы с женой добивались, чтобы мой семейный дом скорее снесли. Дом в подвешенном состоянии с 1970-х годов, его уже тогда планировали снести. Я не мог даже пристройку сделать, вообще ничего. Поэтому мы сами просили, чтобы нас скорее выселили. Надоело просто жить без достижений цивилизации, и это несмотря на то, что дом в самом центре города: воды горячей нету, печное отопление, туалет на улице. А на дворе 21-й век», — объясняет Александр.

И добавляет, что его семейный дом имеет плохую энергетику. Здесь повесился его дед, отец простился с жизнью тем же способом и в том же месте. Александр уверяет, что в доме иногда просто было невозможно жить, потому что постоянно сталкивались с призраком! И священников звали, но это не помогало.

«Однажды я даже сумел сфотографировать этого призрака. Все говорили, что я это сделал с помощью фотошопа. Но я даже сейчас не знаю, что такое фотошоп», — говорит Александр.

В 2010 году при проверке камеры нового телефона Александру удалось случайно сфотографировать призрака в доме.

Кто бродит долгие годы по старому дому, Александр не знает. Полагает, что это дед. Со своей семьей парень добился переезда и этому очень рад. Семейный дом Свидерских быстро снесут и построят на том месте что-то новое. Тогда Александр надеется узнать, есть ли все же этот немецкий бронетранспортер в огороде, или нет.

От редакции: Анализ фотографии показал разную плотность пикселей, что может быть свидетельством монтажа. Также ни одна программа не дала исходных данных камеры, на которую было сделано фото. Анализ ELA (Error Level Analysis) показывает подозрительный синий шум в окрестностях «призрака», что может свидетельствовать о монтаже.