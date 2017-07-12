Китайский спецназ: Нас очень хорошо встретили в Минске 9 12.07.2017, 16:11

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Фото: ctv.by

Десант из Поднебесной высадился в столице.

Совместную тренировку проводит белорусский и китайский спецназ в Минске. В нашей стране такие учения проходят впервые. Из КНР приехали более 30 бойцов, пишет ctv.by.

Они проведут в Минске две недели.

Распорядок дня у бойцов спецназа будет белорусский. Подъем в 06:00, отбой в 22:00 вечера. В программе занятий, если по-простому, борьба с противником в огне, воздухе и на скорости. Условия – близкие к реальным, в полной экипировке и с оружием.

Тренировка будет проходить на базе трех учебных центров в Минске. На нее приехало и командование Народной полиции КНР. В течение ближайшего времени бойцов китайского спецназа ждут огневая и физическая подготовка, занятия по штурмовому альпинизму, отработка контртеррористических операций, а также культурная программа. Им выделено 5 дней на экскурсии по Беларуси.