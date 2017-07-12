«Перевели на карточку 300 рублей — деньги пропали» 12 12.07.2017, 16:57

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Минчане опробовали на себе рекламную игру «МТБанка».

Лана и Александр решили поучаствовать в рекламной игре «МТБанка». Они завели карточки банка и перечислили на них в сумме 300 рублей еще 5 июля. Денег нет до сих пор. «Хорошо, что у нас это была не последняя сумма», — говорят минчане. Сейчас они пытаются разбираться с банком, пишет onliner.by.

— Я решила поучаствовать в рекламной игре «МТБинго», — рассказала Лана. — Там суть игры проста: ты расплачиваешься картой в магазинах-партнерах, выбираешь приз, регистрируешь покупку и участвуешь в розыгрыше. Мы несколько раз подряд выигрывали в рекламной игре Visa. Так я подумала, чем черт не шутит, попробую и в этот раз выиграть.

Минчанка перевела с карты «Приорбанка» на карту «МТБанка» 200 рублей. Говорит, что деньги списались, а вот на карте так и не появились.

— Хоть в банкомате на запрос баланса сумма показывается, но вот ни снять деньги, ни рассчитаться карточкой в магазине нельзя, — говорит минчанка. — Я позвонила в «Приорбанк», они развели руками, мол, мы все сделали, это уже вопросы к принимающей стороне.

Лана сходила в отделение банка по соседству и написала жалобу в книгу замечаний и предложений. Также она написала заявление с отказом от карточки и требованием возврата денег за ее обслуживание.

— Ну и, само собой, требую вернуть мои 200 рублей, — замечает она. — В отделении сказали, что это какой-то редчайший технический сбой. И в это можно было бы поверить, если бы не второй такой же случай. Мой муж 6 июля попробовал сделать перевод с карты «Приорбанка» на «Автокарту» этого же банка. Он бросил 100 рублей. И они снова не дошли.

Банк: «Процесс передачи файла в среднем занимает 2 дня»

В «МТБанке» объяснили ситуацию и отметили, что сумма была доступна уже 7 июля:

— Пополнение карточек, эмитированных ЗАО «МТБанк», может осуществляться с использованием множества различных каналов. При этом каждый канал пополнения предполагает свою технологию совершения операции. В данном случае по информации, доступной в карточной системе «МТБанка», видно, что совершалась операция перевода денежных средств с использованием сервиса, предоставляемого «Приорбанком».

При использовании сторонних сервисов переводов на карточки «МТБанка» происходит несколько шагов: первоначально информация о совершенном переводе поступает в карточную систему «МТБанка» в виде авторизационного запроса. Данный авторизационный запрос в силу технологических ограничений не вызывает мгновенного увеличения доступного остатка по счету.

Далее, после успешно завершенного авторизационного запроса, «Приорбанк» через платежную систему MasterCard отправляет информацию в «МТБанк» в виде файла. При этом процесс передачи файла в среднем занимает 2 дня. И только после получения данного файла с информацией о совершенном переводе «МТБанк» имеет возможность отразить сумму пополнения на счете клиента.

С этого момента сумма становится доступной для использования. В ситуации клиента сумма 200 рублей стала доступна 7.07.2017.

«МТБанк» предлагает своим клиентам альтернативные способы пополнения карт — в том числе с мгновенным отражением средств по счету клиента.

Это web-сервис perevod.mtbank.by и мобильное приложение Denegram. Также можно пополнить любую карточку «МТБанка» с использованием системы ЕРИП по номеру договора — в данном случае отражение средств по счету производится в течение получаса в рабочие часы банка.