Ученые выяснили секрет крепкого и здорового сна 1 12.07.2017, 17:13

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Участники исследования отвечали на вопрос о цели в жизни.

Американские ученые нашли главную опасность недосыпания Американские ученые нашли главную опасность недосыпания Американские ученые исследовали важность цели в жизни и ее влияние на улучшение сна. Об этом сообщает The Independent, пишет tsn.ua.

По данным издания, наличие плана на следующий день может обеспечить качественный сон. Результаты были опубликованы в журнале Sleep, Science, and Practice.

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В исследовании приняло участие 823 человека в возрасте от 60 до 100 лет. Однако ученые уверяют, что выводы, которые они получили - касаются всех людей.

Участники отвечали на вопросы о своей жизни. Те, кто чувствовал, что их жизни имели для них значения – на 63 % менее склонны к проблемам со сном.

Напомним, ранее европейские изобретатели уже подготовили десятки разнообразных предложений, которые помогут улучшить сон. Так, были созданы подушки, которые убаюкивают, одеяла, определяющие комфортную для человека температуру, и даже кровать, способную изгибаться для вашего уюта.