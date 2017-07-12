Cтанет ли Пуэрто-Рико 51-м штатом США 2 12.07.2017, 17:56

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Особенности референдума в государстве Карибского бассейна.

Этим вопросом задаются все вокруг после референдума, на котором большинство проголосовавших пуэрториканцев высказалось за вхождение в состав США. Правда, здесь есть пара оговорок: во-первых, в референдуме приняло участие всего 23% жителей, обладающих правом избирательного голоса; во-вторых, вхождение в состав США не обойдется без бюрократизма, пишет 7days.us.

Официально Пуэрто-Рико – это свободно ассоциированное с США государство. Остров перешел под управление США после Испано-американской войны в 1898 году. В 1952 году Пуэрто-Рико и США приняли федеральный закон, придавший острову статус ассоциированной территории.

Как жители свободно ассоциированного с США государства пуэрториканцы:

- имеют собственную конституцию и собственного губернатора

- платят только федеральный подоходный налог, работая на территории США

- перечисляют взносы Службе социального обеспечения и имеют доступ к Medicare и Medicaid

- не имеют представителей в Конгрессе США

- могут голосовать на предварительных выборах кандидата в президенты, но не на президентских выборах

- являются гражданами США

Также стоит упомянуть, что более миллиона пуэрториканцев проживают на материке.

После референдума, прошедшего в выходные, губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло сказал, что пуэрториканцы, проголосовавшие за присоединение к США, «имеют равные права с гражданами США».

Но все намного серьезнее. Дело в том, что Пуэрто-Рико переживает экономический кризис. В мае государство Пуэрто-Рико заявило о муниципальном банкротстве, на данный момент оно должно кредиторам 70 млрд долларов. На острове процветает бедность, уровень безработицы составляет 11,5%, однако Росселло уверен, что присоединение к США поможет подстегнуть экономику.

Чтобы государство Пуэрто-Рико стало 51-м штатом США, результаты референдума должен одобрить Конгресс.

Общие положения этой процедуры описаны в статье IV, разделе 3, пункте 1 Конституции США.

«Новые штаты могут приниматься Конгрессом в настоящий Союз; но ни один новый штат не может быть образован или создан в пределах юрисдикции какого-либо другого штата и никакой штат не может быть образован посредством слияния двух или более штатов либо частей штатов без согласия легислатур заинтересованных штатов, равно как и Конгресса».

После голосования Росселло сделал заявление, что скоро он отправится в Вашингтон и поднимет вопрос о вхождении Пуэрто-Рико в состав США.

На первый взгляд может показаться, что вопрос о присоединении Пуэрто-Рико уже решен. Однако цифры говорят о другом. По данным Избирательной комиссии, в выборах приняло участие 518,000 человек, что составляет всего 23% жителей, обладающих правом избирательного голоса. Почему так мало людей пришло на избирательные участки? Дело в том, что перед выборами оппозиционные партии посоветовали жителям воздержаться от голосования, заявив, что выборы «не имеют законной силы», так как текст избирательного бюллетеня сформулирован неправильно.

Первая версия бюллетеня была отклонена федеральными чиновниками еще в апреле, потому что в нем не было пункта, разрешающего избирателям голосовать за сохранение нынешнего статуса Пуэрто-Рико. Кроме того, министерство юстиции заметило, что первая версия бюллетеня «вводит в заблуждение», так как в ней говорилось, что пуэрториканцы получат американское гражданство «только в случае присоединения к США» (на самом деле, пуэрториканцы с рождения являются гражданами США). Тест бюллетеня был исправлен, однако предвзятое отношение сохранилось.

Поскольку это голосование было «необязательным референдумом», пока все останется, как есть. Однако в октябре пройдет еще одно голосование. Если на избирательные участки придет больше людей, тогда у лидеров Пуэрто-Рико будет больше шансов убедить Конгресс США.