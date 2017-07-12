Профсоюз РЭП помог продавцам отстоять честь 1 12.07.2017, 18:40

Руководство магазина хотело повесить недостачу на продавцов, но в итоге само оказалось виновным.

Руководство магазина подало в суд на своих работников, обвинив в недостаче на сумму 1200 рублей. Суд вынес решение о привлечении к ответственности директора и главного бухгалтера. Правда, продавцам всё же придется выплатить часть недостачи в размере от 80 до 320 рублей, пишет praca-by.info.

КУП «Магазин №3 г. Несвижа» подало иск в отношении заведующей магазина и четырех продавцов, обвинив их в недостаче. В суде работниц защищал юрист профсоюза РЭП Александр Войтешик.

– Заведующая магазином Татьяна Мелёхина, член профсоюза РЭП, неоднократно писала докладные записки о ненадлежащих условиях труда работников, частых кражах, неоплачиваемых переработках, отсутствии видеонаблюдения и других проблемах, о которых говорили продавцы, – рассказывает Александр Войтешик. – В результате дирекция магазина уволила заведующую по статье за недоверие, а позже подала в суд на неё и 4 продавщиц за недостачу.

Спустя 17 судебных заседаний стало ясно, что наниматель не обеспечил нормальные условия труда материально-ответственным работникам для осуществления их деятельности, а также то, что по вине администрации магазин был затоварен.

– Товар в магазин поставлялся в огромных количествах, а когда сроки годности на товар сходили, заведующая и продавцы должны были выкупать его за счет собственных средств, – описывает ситуацию Александр Войтешик. – Таким образом, наниматель искусственно увеличивал товарооборот и отчитывался об увеличенных показателях в вышестоящую организацию – Несвижский райисполком, а начальство при этом получало премии. При несогласии работников выкупать товар с истекшим сроком годности, стоимость товара включалась в сумму недостачи и высчитывалась из зарплат работников магазина. Мы направили коллективные жалобы в прокуратуру, инспекцию по труду, Минский областной исполнительный комитет и другие органы по поводу нарушений со стороны нанимателя. Проверки выявили ряд нарушений, за которые руководство было привлечено к административной ответственности, – рассказал Александр Войтешик.

В ходе разбирательств суд к числу ответчиков добавил еще двух продавцов, товароведа О.В .Рулевскую, директора С.Н.Турко и главного бухгалтера Е.В Василевскую. С Турко взыскана часть недостачи из-за нарушения должностной инструкции и допущенных ошибок в учете и хранении материальных ценностей, а с Василевской – из-за непринятия мер к недопущению недостачи, неправильного оформления документов, грубых нарушений при проведении инвентаризации. Кроме того, руководство было привлечено к административной ответственности.

– Несмотря на то, что директор и главный бухгалтер были привлечены к ответственности в виде административных взысканий, заведующая и продавцы с решением суда не согласны, поскольку с них также взыскана часть вменяемой недостачи (пусть и в меньшем размере), и считают, что вся вина за недостачу лежит на руководстве организации, – отметил юрист профсоюза.