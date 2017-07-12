Как США могут решить северокорейский вопрос 12.07.2017, 18:55

Мятежная Северная Корея должны стать главным внешнеполитическим приоритетом Вашингтона.

Пришло время Соединенным Штатам прекратить разделять две явные опасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и объединить их в одну проблему, с которой необходимо немедленно что-то делать, пишет 7days.us.

Набирающийся сил Китай и мятежная Северная Корея, теперь, судя по всему, вооруженная межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), должны стать главным совместным внешнеполитическим приоритетом Вашингтона. Все остальное - будь то Исламское Государство, Россия, Иран или даже ужасная сирийская гражданская война - бледнеет в сравнении.

Но прежде, чем мы начнем анализировать опасности, с которыми Америка и ее союзники сталкиваются сегодня в Азии, и что с ними делать, нам нужно знать, как мы к этому пришли.

Во-первых, ситуация должна быть понята как таковая: самая большая проблема внешней политики и национальной безопасности в нашей жизни. Хотя Вашингтон и Пекин поддерживают двусторонние торговые отношения на сумму $600 млрд, все деньги в мире не могут перевесить разногласия между Америкой и Китаем, которые в настоящее время вышли на глобальный уровень. Благодаря составу глобальной силовой политики, их столкновение было почти неизбежным.

То, что свело обе великие державы вместе – мощный Советский Союз в конце 60-х, - давно ушло в прошлое. Китайские ученые, эксперты в области национальной безопасности и высшее руководство совершенно ясно давали понять, что, когда СССР больше не станет, Америка будет наиболее вероятной угрозой национальной безопасности - это был всего лишь вопрос времени.

Но существует гораздо более фундаментальная проблема, которая может быть неразрешимой: обе страны имеют противоречивые представления о международном порядке в Азии в ближайшие годы. Китай считает, что столетие унижений дают ему право вносить изменения в азиатский порядок по своему усмотрению, от возведения насыпных островов до размещения нефтяных вышек.

И есть Северная Корея. Ким Чен Ын сделает все, чтобы его семья всегда правила этим государством-изгоем. Он будет лгать, обманывать, красть и даже убивать собственных родных, лишь бы гарантировать продолжение своему царству террора. Семью Ким у власти удерживает китайская продовольственная и топливная помощь.

Это подводит нас к настоящему. Китай хочет превратить Азиатско-Тихоокеанский регион в собственную сферу влияния, а КНДР одержима выживанием настолько, что стремится приобрести самое разрушительное оружие, известное человеку.

Итак, что должна сделать Америка и ее союзники, чтобы противостоять этой дилемме?

Для начала, Вашингтон должен объявить Азию главным приоритетом внешней политики, больше не прикрываясь такими понятиями, как «поворот» или «перебалансировка». Затем администрация Трампа должна четко донести, что китайская поддержка Северной Кореи теперь будет дорого стоить. Китай должен подтолкнуть Северную Корею к прекращению испытаний ракетных и ядерных вооружений и освобождению трех американцев, которых Пхеньян держит в плену. Если Китай не сделает даже этого, у Америки не будет выбора, кроме как переосмыслить свои отношения с Пекином – а этого Китай не хочет.

В-третьих, Америка должна перевести в регион больше военной мощи. Вашингтону нужно инвестировать средства в более крупный военно-морской флот с более технически совершенными подводными лодками и крылатыми ракетами, которые принесли бы огромную пользу в азиатском конфликте.

В-четвертых, необходимо прекратить любые переговоры с Северной Кореей. Если бы Пхеньян освободил всех пленных американцев и объяснил обстоятельства смерти студента Отто Уормбира, возможно, в будущем вероятность официальных переговоров не была бы исключена. Но государства, которые убивают американцев, не заслуживают сидеть за одним столом с Вашингтоном.

Наконец, Америка должна применять жесткие санкции против любых организаций в любом уголке мира, которые помогают Пхеньяну строить свои ядерные или ракетные системы. Вашингтон, будучи лидером финансовой системы, может, по существу, поставить точку в практически любой финансовой сделке или, по крайней мере, опозорить тех, кто пренебрегает законом, помогая Северной Корее. С играми покончено: Ким должен знать, что мы настроены серьезно.

Ясно одно: чтобы стратегия Дональда Трампа «Америка прежде всего» была успешной в сфере внешней политики, она также должна означать, что Азии необходимо быть в центре нашего внимания. Ставки никогда еще не были выше.