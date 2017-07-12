Могилевского дрифтера на «золотом» BMW до сих пор не нашли 5 12.07.2017, 19:07

«Золотой» BMW на российских номерах поднял на уши весь город.

Могилевская Госавтоинспекция пока не смогла найти наглого дрифтера на «золотом» BMW, который «крутил пятаки» рядом со зданием драмтеатра в самом центре города.

«Не нашли. Ищем», — лаконично прокомментировали «Еврорадио» в оперативно-дежурной службе ГАИ Могилевского облисполкома.

Происшествие случилось 9 июля на улице Первомайской. Прохожие снимали наглого дрифтера на смартфоны. На одном из видео хорошо виден номерной знак автомобиля — он принадлежит 50 региону России, это Московская область.

Видео в полном размере👌Пацаны попросили и сказали что купят новую резину чего бы и Нет🤣хоть повеселил Народ и не каких Понтов😉🔥👍 Публикация от Митька (@mite_1111) Июл 9 2017 в 12:30 PDT

В инстаграме, в котором мы нашли это видео, есть еще несколько роликов, на которых «золотой» BMW дрифтует в Могилеве. Например, такое:

Хотелось бы по лучше ну помешал🚐 Публикация от Митька (@mite_1111) Ноя 24 2016 в 9:35 PST

Дрифт 9 июля попал на видеорегистратор одного из водителей, ехавшего навстречу. Сразу после происшествия он вызвал ГАИ.