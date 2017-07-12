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В четверг в Беларуси ожидаются грозы

  • 12.07.2017, 19:11

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

В четверг, 13 июля, в Беларуси ожидаются дожди, грозы и сильный ветер (с порывами до 15-20 метров в секунду).

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Ночью осадки прогнозируются на западе нашей страны, днем — почти по всей Беларуси. В дневные часы местами возможен град, сильные ливни.

В ночные часы температура воздуха составит от +13 до +19 градусов, днем — от +18 до +27 градусов тепла.


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