Крах белорусского «Лас-Вегаса» 12.07.2017, 19:22

Аналитики предрекают крах игорного бизнеса в Беларуси.

В течение последних трех лет наблюдается снижение числа таких заведений: количество игровых залов сократилось с 288 до 165, казино – с 35 до 24, а игровых автоматов – с 9930 до 6407. Основными центрами сосредоточения казино и игровых залов стали Минск и приграничная полоса в Могилёвской и Витебской областях, пишет 6tv.by.

Не без удовольствия россияне отмечают, что расцвет игорного бизнеса в Беларуси напрямую был связан с российским законом, запретившим с 1 июля 2009 года работу казино и иных игорных заведений за пределами специально отведенных территорий: Алтайского, Приморского и Краснодарского краев, а также Ростовской и Калининградской областей. В остальных регионах разрешалась лишь работа букмекерских контор и тотализаторов. Таким образом в Беларусь потянулись десятки тысяч азартных россиян. Самые состоятельные игроки снимали себе в Минске квартиры, но особой популярностью у граждан РФ стали пользоваться приграничные казино, которые открывались вдоль крупных шоссе, связывающих Россию и Беларусь. Больше всего их появилось на границе со Смоленской областью, где проходят основные транспортные магистрали. Была даже сформирована новая сфера бизнеса – игровой туризм. Белорусские фирмы разрабатывали индивидуальные и групповые junket-туры (увеселительные поездки) по игорным заведениям.

Российские аналитики посчитали экономический эффект. В 2016 году в нашей стране действовало около 500 заведений, в которых официально работало почти 6000 человек, общий доход отрасли составил более 200 миллионов рублей. Организаторы азартных игр по сумме уплаченных налогов превзошли даже некоторые виды экономической деятельности. Так, в 2016 году игорные заведения перечислили в бюджет страны 45 миллионов деноминированных белорусских рублей, в то же время предприятия по производству целлюлозы и бумаги дали лишь 44 миллиона, а производители продуктов питания всего 36 миллионов.

Однако теперь все изменится. Министерство по налогам и сборам РБ с 2018 года предложило изменить подход к налогообложению игорного бизнеса – со следующего года предполагается введение фиксированного налога для игорного бизнеса в размере меньшем, действующего сейчас, так как наблюдается снижение количества объектов налогообложения. Иными словами, игорные заведения закрываются. И причина в оттоке россиян из белорусских казино. Во-первых, им тяжело дается экономический кризис, который разразился из-за военных действий на востоке Украины. А во-вторых, после Олимпиады в Сочи открылась новая игорная зона в Красной поляне, представляющая посетителям сервис и инфраструктуру мирового уровня, которыми Беларусь пока похвастаться не может. Россияне теперь будут играть у себя дома, устраивая junket-туры в гламурный Сочи. Приграничье перестало быть привлекательным.