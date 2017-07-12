Фотофакт: в Волковысском районе асфальт ушел под воду вместе с машиной 12.07.2017, 19:48

Фото: ГАИ Гродненской области

Водитель в происшествии не пострадал.

Во время сильного дождя оказался размыт участок дороги Новое Село - Ендриховцы в Волковысском районе. Легковой автомобиль провалился в огромную промоину, образовавшуюся на асфальтированной дороге, передает БелТА.

Помощь в эвакуации автомобиля оказало одно из крупных промышленных предприятий, расположенных поблизости. Водитель в происшествии не пострадал. Дорога временно закрыта для ремонта транспорта.