Посол Франции: Мы следим за ситуацией с правами человека в Беларуси 6 12.07.2017, 19:58

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Дидье Канесс

Фото: «Радыё Свабода»

По словам посла Франции в Беларуси, реакция белорусских властей на весенние протесты была неадекватной.

Посол Французской Республики в Беларуси Дидье Канесс прокомментировал «Радыё Свабода» реакцию белорусских властей на протесты против Декрета № 3 и разгон демонстрации 25 марта.

- Декрет № 3 служил поводом для выражения недовольства, корни которого уходят глубже. Что касается реакции белорусских властей на демонстрации, то, по мнению Франции, эта реакция была неадекватной и непропорциональной, и поэтому мы выразили свою обеспокоенность по этому поводу. Эта тема, по которой мы ведем диалог. Как я уже сказал, диалог о правах человека занимает важное место в наших политических отношениях. И я приветствую, что есть возможность честно обсуждать эти проблемы.

Посол Франции сказал, что дипломаты продолжают следить за развитием ситуации в Беларуси, в том числе за ситуацией с правами человека.