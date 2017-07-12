Шуневич приказал минскому «Динамо» выйти в плей-офф КХЛ 10 12.07.2017, 20:11

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Игорь Шуневич

Фото: belgazeta.by

По словам Шуневича, выход «зубров» в плей-офф турнира - задача минимум.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич, который возглавляет наблюдательный совет хоккейного клуба «Динамо-Минск», встретился с новым тренерским штабом команды, передает «Еврорадио».

Шуневич отметил, что хотел бы увидеть в игре «зубров» стабильность, и поставил перед командой «задачу минимум»: выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Этого от нас ждут все болельщики, и мы обязаны их не подкачать. Команда должна не просто давать результат, но показывать такую игру, которая бы нравилась людям, притягивала бы их на арену, как магнит», — сказал Игорь Шуневич.

По словам министра, в прошлом сезоне клуб вышел за пределы своего бюджета. «Динамо» досрочно прощалось с игроками и «подписывало» новых хоккеистов, что повлекло незапланированные расходы. «Долги частично погашены, частично будут погашены в ближайшее время, — отметил Игорь Шуневич. — Что касается режима экономии, то ничего необычного в нем нет. Скромное финансирование не помешает нам достичь турнирных целей».

На встрече в офисе «Динамо» присутствовали главный тренер команды Горди Дуайер, а также Сергей Стась, Константин Кольцов и Геннадий Лянго.