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В Брюсселе пикетировали посольство Беларуси

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  • 12.07.2017, 20:20
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На пикете перед посольством протестующие напомнили о политзаключенных в Беларуси.

Акция протеста состоялась у посольства Беларуси в Брюсселе в понедельник в 11:30. Участники акции держали фотографии политзаключенных и плакаты с их именами, передает «Радыё Свабода».

Во время акции прохожим раздавали листовки с информацией о Дмитрии Полиенко и Михаиле Жемчужном.

Организатор акции Денис Казакевич обратился с письменным обращением к послу Беларуси в Бельгии Александру Михневичу.

В обращении напоминается о политзаключенных, отсутствии свободных выборов в Беларуси и будущих учениях «Запад-2017».

В обращении подчеркивается, что посол Беларуси как полномочный представитель власти несет полную ответственность за преступления режима. Активист требовал от Александра Михневича выступить с заявлением, осуждающим эти преступления.

Акция протеста была организована при информационной поддержке Движения Солидарности «Разам».


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