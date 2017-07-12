Ученые назвали 10 стран, в которых питаются правильно 7 12.07.2017, 20:33

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Американские и британские ученые провели масштабное исследование, изучив рационы жителей всего мира.

После проведенного исследования международной группой ученых оказалось, что многие страны мира являются ярыми нарушителями законов здорового питания.

Об этом сообщает портал Neboley.

Американские и британские ученые провели масштабное исследование, изучив рационы жителей всего мира.

Как оказалось, многие страны неожиданно оказались в десятке самых грозных нарушителей законов здорового питания. Например, бельгийцы с их вафлями и шоколадом и венгры с гуляшом.

Такие страны, как Чад и Сьерра Леоне, оказались самыми правильными с точки зрения рациона - здесь больше, чем в других странах, едят фрукты, овощи, орехи и продукты из цельного зерна.

Вообще исследование показало, что везде в мире выросло потребление фруктов и овощей. Но этот рост все равно не компенсирует огромного количества вредного фастфуда.

Исследование, опубликованное в журнале "The Lancet Global health journal", охватило 197 стран, ученые опросили 4,5 миллиарда человек и изучили, как накрывают на стол в разных уголках Земли.

Выяснилось, что самые здоровые нации, такие, как население США и Канады, Западной Европы и Новой Зеландии, не могут похвастаться хорошим рационом своих жителей. А все потому, что нездоровая пища слишком популярна в этих странах.

Исследование включало и количество заболеваний, вызванных нездоровым питанием, таких, как диабет, ожирение, болезни сердца, инсульт.

Ученые выяснили, что больше следят за своим питанием и стараются держать полезную диету пожилые люди и женщины.

По словам руководителя исследования, доктора Фумияки Имамура из Университета Кембридж, питание вызывает очень много болезней, и к 2020 году таких заболеваний будет 75%, но улучшение рациона может помочь избежать многих заболеваний.

Как отметил Дариуш Мозаффариан из Университета Тафтса (США),хуже питаются те люди, у которых доходы ниже, так что очень важно поднять уровень здорового питания именно среди бедных слоев населения.

Ученые составили таблицы, в которых показано, какие страны поддерживают самую правильную диету - их рацион включает 17 важных продуктов, которые отобрали исследователи. Они назвали страны с самым правильным рационом питания:

1. Чад

2. Сьерра-Леоне

3. Мали

4. Гамбия

5. Уганда

6. Гана

7. Кот-д'Ивуар

8. Сенегал

9. Израиль

10. Сомали

Продуктами здорового питания ученые считали фрукты, овощи и зелень, фасоль, бобовые, орехи и зерновые, молоко, полиненасыщенные жирные кислоты, рыба, клетчатка.

Нездоровыми продуктами считаются сладкие напитки, жирные продукты, трансжиры и соль.