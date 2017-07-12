На главном рок-фестивале России прозвучала песня на украинском языке 5 12.07.2017, 20:51

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В Сети опубликовано видео крайне неожиданного поступка музыкантов из Санкт-Петербурга.

В Сети опубликовано видео крайне неожиданного поступка музыкантов группы «Animal ДжаZ» из Санкт-Петербурга, которые на главном музыкальном фестивале России «Нашествие» набрались смелости и неожиданно для всех исполнили композицию легендарной украинской группы «Океана Эльзы» «Без бою».

Кадры выступления были опубликованы в Сети. Примечательно, что россиянин исполнил песню на украинском языке, а публика, которая находилась перед сценой, подпевала российским музыкантам, пропевая текст песни.