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На главном рок-фестивале России прозвучала песня на украинском языке

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  • 12.07.2017, 20:51
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В Сети опубликовано видео крайне неожиданного поступка музыкантов из Санкт-Петербурга.

В Сети опубликовано видео крайне неожиданного поступка музыкантов группы «Animal ДжаZ» из Санкт-Петербурга, которые на главном музыкальном фестивале России «Нашествие» набрались смелости и неожиданно для всех исполнили композицию легендарной украинской группы «Океана Эльзы» «Без бою».

Кадры выступления были опубликованы в Сети. Примечательно, что россиянин исполнил песню на украинском языке, а публика, которая находилась перед сценой, подпевала российским музыкантам, пропевая текст песни.


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