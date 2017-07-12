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Белорусские вузы озвучили новые цены на обучение

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  • 12.07.2017, 20:58
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Больше всего придется заплатить за образование студентам БГУ.

Белорусские вузы установили стоимость обучения для студентов первого курса на 2017-2018 учебный год, сообщает БелТА.

В частности, в БГУ стоимость обучения на дневной форме для первокурсников достигает 2 851 рубля в год. Речь идет о специальностях «правоведение» и «экономическое право» (юридический факультет), а также «международное право» (факультет международных отношений). Ниже цена на филологическом факультете по специальностям «белорусская филология (по направлениям)», «русская филология (по направлениям)», а также на факультете социокультурных коммуникаций — «социальная работа (направление - социальное проектирование)» — 2 039 рублей.

В БГУИР стоимость обучения на дневной форме получения образования для всех специальностей факультета компьютерного проектирования, факультета радиотехники и электроники и факультета телекоммуникаций составит 2 255 рублей, факультета информационных технологий и управления, инженерно-экономического факультета — 2 530 рублей, факультета компьютерных систем и сетей — 2 750 рублей.

За обучение на дневном отделении в БНТУ первокурсники заплатят от 2 429,06 рублей до 2 797,87 рублей.

Более полную информацию о стоимости обучения на платной основе можно посмотреть на сайтах учреждений образования.

Цены для тех, кто поступает на платные отделения первого курса, определяются исходя из необходимых затрат на подготовку специалиста по конкретной специальности.


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