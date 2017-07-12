Ученые рассказали о неожиданном свойстве газированной воды 1 12.07.2017, 21:28

Неожиданное открытие сделали ученые из Палестины.

Ученые из Палестины открыли неожиданное свойство газированной воды. Оказалось, что утоление жажды газировкой приводит к ожирению, так как она разжигает аппетит, пишет sundaynews.info.

Ученые пополнили список вредных продуктов еще одним наименованием - газированной водой. Проведенное исследование показало, что наличие в воде углекислого газа разжигает аппетит и заставляет человека поглощать как можно больше еды.

Такое переедание, конечно, не может не отразиться на фигуре и весе человека. Кроме этого, регулярное употребление таких напитков способствует выбросу гормона грелина, контролирующего чувство голода.

Свойство газированной воды было проверено на лабораторных грызунах. Оказалось, что особи, пившие сладкие не газированные напитки, смогли сохранить свой вес. Однако крысы, употреблявшие воду с газом, увеличили свою массу тела.

Результаты исследования были проверены и на людях. У добровольцев, пивших газированную воду на завтрак, зафиксировано увеличение показателя гормона грелина в шесть раз.