Кандидат Трампа в директора ФБР призвал «быть осторожным» с РФ 12.07.2017, 21:38

Кристофер Рэй заявил, что Россия - это «иностранная держава, с которой нужно вести себя осторожно».

Американский юрист Кристофер Рэй, номинированный президентом Дональдом Трампом на пост нового директора ФБР, заявил, что Россия — это «иностранная держава, с которой нужно вести себя осторожно». Его слова прозвучали на заседании юридического комитета сената США в ответ на вопрос сенатора Линдси Грэма, является ли Россия врагом или союзником Штатов, передает РБК.

По мнению Рэя, с Москвой необходимо сотрудничать по определенным вопросам, однако подходить к отношениям нужно осмотрительно. Рэй поддержал мнение разведывательного сообщества США о том, что именно Москва провела хакерскую атаку на серверы Демократической партии, назвав это «недружественным актом».

Комментируя недавний скандал вокруг встречи Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой, Рэй призвал заранее сообщать о таких случаях спецслужбам: «Если иностранная держава или даже негосударственный игрок предлагает тебе информацию, компрометирующую твоего оппонента, это та вещь, о которой ФБР стоило бы знать».

С другой стороны, Рэй заявил, что «с удовольствием покопался бы» в истории вокруг возможных попыток Украины повлиять на американские выборы. Накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что в ходе президентской кампании 2016 года сотрудники украинского посольства в США якобы помогали Демократической партии в поиске компромата на политиков-республиканцев.

Для назначения на пост кандидатура Рэя должна быть одобрена комитетом, а потом общим составом сената, после чего утверждена президентом.

Трамп номинировал Рэя на пост директора ФБР 7 июня — через месяц после того, как уволил предыдущего главу ведомства Джеймса Коми. Решение уволить Коми Трамп объяснил тем, что тот совершил ошибки в резонансном расследовании электронной переписки экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, а также нарушением им субординации.

Сам же Коми уверял, что его уволили после того, как он отказался быть лояльным президенту Трампу, отстаивая независимый характер деятельности ФБР. Вторая причина — его отказ прекратить расследование связей соратников Трампа с Россией. На заседании сенатского комитета Рэй уверял сенаторов, что он «лоялен лишь Конституции» и что вмешательство в расследование действий России недопустимо. «Я не считаю, что это «охота на ведьм», я так не думаю», — прокомментировал Рэй ход независимого расследования, которое ведет экс-глава ФБР Роберт Мюллер.