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Провайдерам запретят «обворовывать» белорусов

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  • 12.07.2017, 21:47

В Беларуси провайдерам запретят «незаметно» подписывать абонентов на платные услуги.

С таким предложением выступило Министерство антимонопольного регулирования и торговли, передает «Еврорадио».

«Молчание потребителей не может признаваться согласием на оказание дополнительных платных услуг. А чтобы провайдер мог подписать вас на ту или иную дополнительную услугу, он должен будет получить от вас явное свидетельство согласия», — считает Ирина Барышникова, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ.

Кроме того, государствам — членам Евразийского содружества будет предложено считать моментом заключения договора время подачи заявки. Это позволит защитить потребителей от нежелательных изменений в условиях сделки, которые недобросовестный продавец может сделать после оформления заказа.


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