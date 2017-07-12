Контролеры не разрешили кафе пользоваться белорусскоязычным меню? 7 12.07.2017, 22:02

У директора заведения из-за надписей на белорусском языке «были проблемы».

Читатель nn.by Дмитрий К. обратил внимание на то, что очередная кофейня сети пироговых «Шарлотта», которая обычно печатала меню по-белорусски и была известна своим лозунгом «Смакуй сваё — роднае», отошла от прежней традиции и неожиданно русифицировалась. Новая, только-только открытая точка на Есенина, уже рекламировалась полностью по-русски.

«Я выступаю за белорусизацию и на работе, и в повседневной жизни, поэтому такие моменты для меня очень принципиальны. Есть же объяснение Госстандарта, что для товаров, не предназначенных на экспорт, не обязательно использование русского языка. Как это касается магазинов и кафе, которые работают непосредственно в Беларуси? Насколько я знаю, нет законов, которые бы регулировали обязательное наличие русского языка на отечественных учреждениях», — возмущается Дмитрий.

Действительно, нет правил, которые бы регулировали этот момент.

Новая редакция закона «О защите прав потребителей» оставила норму, согласно которой производитель может выбирать, на каком языке указывать информацию о товаре или услуге: белорусском или русском.

Одновременно с этим стандарты Таможенного союза требуют обязательного наличия русского языка, поэтому производители, товары которых идут на экспорт, с целью «экономии средств и места на упаковке» к белорусскому почти не прибегают.

Правда, как показывает практика, белорусский язык притесняют даже там, где об экспорте и речи нет.

Как пояснил в комментарии директор сети «Шарлотта» Дмитрий Литвиненко, с использованием надписей на белорусском у них «были проблемы»:

«Еще осенью контролирующие госорганы начали требовать от нас дублирования ценников и состава продукции на двух языках. У нас и без этого текст меню был мелкий, а если что-то повторять — человек вообще ничего не смог бы прочитать, поэтому мы допродаем старый рекламный тираж, но уже выпустили новый, на русском».

Кто конкретно звонил директору сети, последний говорить отказался. В министерстве торговли считают, что, если кто-то и мог такое сделать, то только по причине некомпетентности.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли: «Это абсурд!»

«В Беларуси — два национальных языка, и на сегодня каждый субъект хозяйствования имеет право печатать меню или рекламу хотя на двадцати языках, главное, чтобы в этом списке присутствовал или русский, или белорусский. Не знаю, кто мог давить на предпринимателя в этом направлении. Может, кто-то из местной администрации или исполкома оплошал… Но это абсурд, в ситуацию не вникли обе стороны, и в итоге получилась ерунда. Нужно внимательно вчитываться в законодательство, чтобы не было таких проблем», — прокомментировала заместитель начальника управления бытового обслуживания и общественного питания главного управления организации торговли и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Лариса Комарова.

Кто не договаривает в этой истории — так и останется загадкой. Обновленный сайт пироговой также сделан полностью по-русски, сохранился только лозунг «Смакуй сваё — роднае». Очевидно, производители и владельцы кафе идут по пути наименьшего сопротивления и делают выбор не в пользу белорусского языка, как только это создает минимальные проблемы.