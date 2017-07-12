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Лукашенко: После нас - меня, Путина - придут же другие люди

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  • 12.07.2017, 22:26

Диктатор сделал неожиданное заявление во время интервью российскому агентству.

Александр Лукашенко в интервью агентству ТАСС рассказал о своих взглядах на будущее развитие «союзного государства». Правитель Беларуси отметил, что «слишком оптимистичным сегодня быть оснований нет», но «процесс пошел и остановить его будет практически невозможно». Отрывки из интервью были показаны в вечернем эфире БТ, передает nn.by.

Отвечая на вопрос о своих взглядах на будущее развитие «союзного государства» — оптимист или пессимист в этом вопросе, Лукашенко подчеркнул, что процесс пошел и остановить его будет практически невозможно.

«Слишком оптимистичным, если честно, сегодня быть оснований нет. Слишком оптимистичным. Но ведь процесс пошел. И остановить его будет практически невозможно. Никому. После нас — меня, Путина — придут же другие люди. И я думаю, что не дай Бог нам после себя оставить тенденцию к ухудшению. Если мы оставим тенденцию к улучшению, придут на этой волне новые люди, которые, может быть, смогут сделать ряд шагов, которые нас объединят и сплотят», — заявил Лукашенко.


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