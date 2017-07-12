«Постоянно в долгах»: на Лидчине безработица бьет рекорды 12.07.2017, 22:45

В этом году Лидский район – на втором месте в Беларуси по безработице.

Лидский район уже довольно давно страдает по причине низких зарплат и отсутствия работы. Многие жители стотысячного райцентра стали частыми посетителями центра занятости. И такая ситуация – не первый год, пишет «Белсат».

«Любую работу ищу. Полтора года стою на бирже. Вот сейчас только дали на работу направление, прохожу комиссию. По договору подряда только», – говорит Виктор Страчинский.

В этом году Лидский район – на втором месте в Беларуси по безработице

В начале марта на бирже труда здесь были зарегистрированы около 900 человек. Только официальный уровень безработицы превысил общий показатель в стране на 0.3%.

Большинство же трудоустроенных лидчан вынуждены работать за небольшие деньги.

«Зарплаты маленькие. Два с половиной, до трех, три – это много».

«У меня все знакомые где-то получают по 200 с чем-то рублей. По два миллиона с копейками».

«Лично я получаю три. Три миллиона на старые деньги, то есть триста рублей»,– свидетельствуют жители Лиды.

Вместо жизни – выживание

В условиях, когда при зарплате Br 200 половину необходимо потратить на оплату коммунальных услуг, людям приходится буквально выживать.

«Постоянно в долгах, постоянно подешевле приходится искать по городу, чтобы что-то найти дешевле».

«Четверо детей, а не хватает, у матери беру что-то, прошу. 100 долларов зарплата»,– говорят местные.

Успешные предприятия также платят немного

Большими зарплатами похвастаться не могут и в одной из крупнейших компаний города – строительно-монтажным тресте № 19.

При этом на отсутствие заказов руководство треста не жалуется. По их словам, работы сейчас ведутся в Островце, Ивье, Сморгони, Кореличах, Гезгалах и самой Лиде.

«Объекты ежедневно появляются, мы работаем, и работаем хорошо. Никаких простоев не было… Объект получили новый, теперь работаем без перерыва и в субботу, и в воскресенье. Три – такой зарплаты нет. Это получки, а зарплата есть и тринадцать», – уверяет директор предприятия Владислав Лабетский.

Тем не менее, о таких зарплатах работники треста не слышали. От безысходности люди вынуждены подрабатывать в других местах, или уезжать по достойные заработки за границу – в Польшу или Россию.