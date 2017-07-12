«Постоянно в долгах»: на Лидчине безработица бьет рекорды
- 12.07.2017, 22:45
В этом году Лидский район – на втором месте в Беларуси по безработице.
Лидский район уже довольно давно страдает по причине низких зарплат и отсутствия работы. Многие жители стотысячного райцентра стали частыми посетителями центра занятости. И такая ситуация – не первый год, пишет «Белсат».
«Любую работу ищу. Полтора года стою на бирже. Вот сейчас только дали на работу направление, прохожу комиссию. По договору подряда только», – говорит Виктор Страчинский.
В этом году Лидский район – на втором месте в Беларуси по безработице
В начале марта на бирже труда здесь были зарегистрированы около 900 человек. Только официальный уровень безработицы превысил общий показатель в стране на 0.3%.
Большинство же трудоустроенных лидчан вынуждены работать за небольшие деньги.
«Зарплаты маленькие. Два с половиной, до трех, три – это много».
«У меня все знакомые где-то получают по 200 с чем-то рублей. По два миллиона с копейками».
«Лично я получаю три. Три миллиона на старые деньги, то есть триста рублей»,– свидетельствуют жители Лиды.
Вместо жизни – выживание
В условиях, когда при зарплате Br 200 половину необходимо потратить на оплату коммунальных услуг, людям приходится буквально выживать.
«Постоянно в долгах, постоянно подешевле приходится искать по городу, чтобы что-то найти дешевле».
«Четверо детей, а не хватает, у матери беру что-то, прошу. 100 долларов зарплата»,– говорят местные.
Успешные предприятия также платят немного
Большими зарплатами похвастаться не могут и в одной из крупнейших компаний города – строительно-монтажным тресте № 19.
При этом на отсутствие заказов руководство треста не жалуется. По их словам, работы сейчас ведутся в Островце, Ивье, Сморгони, Кореличах, Гезгалах и самой Лиде.
«Объекты ежедневно появляются, мы работаем, и работаем хорошо. Никаких простоев не было… Объект получили новый, теперь работаем без перерыва и в субботу, и в воскресенье. Три – такой зарплаты нет. Это получки, а зарплата есть и тринадцать», – уверяет директор предприятия Владислав Лабетский.
Тем не менее, о таких зарплатах работники треста не слышали. От безысходности люди вынуждены подрабатывать в других местах, или уезжать по достойные заработки за границу – в Польшу или Россию.