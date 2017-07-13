В Конгрессе США впервые внесли предложение об импичменте Трампа 13.07.2017, 7:34

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Заявку на рассмотрение вопроса об импичменте подал конгрессмен-демократ из Калифорнии.

Депутат Конгресса США от Демократической партии Брэд Шерман из штата Калифорния в среду, 12 июля, внес в Палату представителей вопрос об импичменте президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Мы начинаем предпринимать усилия с целью подтолкнуть юридический комитет Палаты представителей провести слушания по вопросу о воспрепятствовании правосудию и российскому вмешательству в наши выборы», - отмечается в заявлении Шермана, размещенном на его официальной странице. Это первый случай выдвижения подобного обвинения с целью импичмента в отношении Трампа, отмечает «Немецкая волна».

Конгрессмен отметил, что попытка помешать расследованию в отношении советника по национальной безопасности Майкла Флинна, а также разговор и дальнейшее увольнение директора ФБР Джеймса Коми можно расценить как воспрепятствование правосудию. Шерман указал, что его заявка - лишь «первый шаг очень длинного пути». «Но если импульсивная некомпетентность продолжится, то в конечном итоге - через много месяцев - республиканцы присоединятся к инициативе по импичменту», - приводит слова конгрессмена агентство AP.

Шансы на успех этого ходатайства невысоки, полагают обозреватели. На данный момент неизвестно, будет ли вообще проводиться голосование по этому вопросу в Палате представителей. Даже сами демократы пока не пришли к единому мнению, поскольку большинство политиков оппозиционной партии полагают, что базы для начала импичмента пока недостаточно, поскольку для импичмента необходимо преодолеть высокие законодательные барьеры.

Чтобы запустить процедуру импичмента, ходатайство должно получить большинство в Палате представителей, которую контролируют республиканцы. Первым депутатом, поддержавшим Шермана в тот же день, стал демократ Эл Грин из Техаса.

Встреча Трампа-младшего с адвокатом из России

Между тем связанные с Россией обвинения продолжают преследовать президента США Дональда Трампа. Так, незадолго до подачи Шерманом ходатайства стало известно, что Дональд Трамп-младший в июне 2016 года встретился с российским адвокатом Наталией Весельницкой, как пишут американские СМИ, для получения компромата на кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Сам факт такой встречи «указывают на то, что избирательный штаб Трампа был готов принять помощь со стороны России», отмечается в заявлении Шермана. Сам президент Трамп в среду, 12 июля, рассказал, что узнал об этой встрече лишь после того, как о ней сообщили американские СМИ.