Как «разводят» инвесторов в Беларуси 10 13.07.2017, 7:57

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Минпром «подсовывает» потенциальным инвесторам заведомо убыточные проекты.

На сайте Министерства промышленности представлен список проектов 12 белорусских предприятий, которым необходимы инвестиции. Myfin.by решил посмотреть, сколько денег хотят привлечь для развития компаний и достаточно ли «плюшек» обещают за это инвесторам.

Наибольшие суммы, без учета собственного участия, необходимы трем крупным белорусским предприятиям: ОАО «Гомсельмаш» для одного проекта – 86,5 млн долларов, ОАО «БелАЗ» для двух – 53,2 и 31,8 млн, а также ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» для двух – по 34 млн на каждый.

Список был опубликован еще в начале года, однако, как рассказали в Минпроме, инвесторов пока найти не удалось.

– Все эти проекты актуальны, мы очень заинтересованы, чтобы найти для них инвесторов. Не только они нам, но и мы им будем полезны, – рассказал Дмитрий Рукшин, начальник управления инвестиций и энергоресурсов главного управления инновационной и инвестиционной деятельности. – Условия для каждого инвестора будут обговариваться в индивидуальном порядке, Минпром не закрытая структура, мы готовы вести диалог.

Как отметил Рукшин, внедрение современных технологий на предприятиях позволит сократить срок реализации проектов, например, с 4-5 лет до полугода.

Пока же необходимые инвестиции не найдены, ОАО из списка реализуют эти проекты за счет собственных средств, сказал он.

Как прокомментировали Myfin.by в консалтинговой компании «Юнитер», подобные списки проектов Минпром публикует ежегодно.

– Однако в них по-прежнему скорее показан эффект, который от их реализации получат сами предприятия, но не инвесторы, – сказал директор компании Роман Осипов.

К тому же, по его словам, у большого количества представленных в перечне проектов низкая норма доходности.

– Чтобы показывать проект инвестору, она должна составлять 15-20%. А здесь кое-где этот показатель ниже 10% при достаточно длительном сроке реализации. То есть заведомо убыточные проекты, – подчеркнул эксперт.

По словам Осипова, финансирование под перечисленные проекты Минпрома можно найти, например, у банков. Только банки, как правило, инвесторами не являются.

Кстати

Внутренняя норма доходности показывает, сколько заработает инвестор на каждом вложенном долларе за определенный период времени.

Приведем пример. Инвестиции составили один миллион долларов, через год инвестор получил прибыль в размере 150 тысяч. Процентное соотношение прибыли к изначальным затратам и будет нормой доходности. В данном примере она как раз и будет равна 15%.