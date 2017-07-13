«Кто так повлиял на моего ребенка, что он очутился на Донбассе?» 65 13.07.2017, 7:59

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Мать российского ефрейтора Агеева обратилась к президенту Украины Петру Порошенко.

Видеообращение опубликовала «Новая газета».

«Я, Агеева Светлана Викторовна, мама Агеева Виктора, который находится в плену на территории Украины.

Уважаемый господин президент! Я бы хотела обратиться к Вам с просьбой о помиловании моего сына и очень бы хотела получить Ваше разрешение на свидание с ним или хотя бы на то, чтобы разрешили передать ему мое видео-письмо*.

Меня спрашивают, как же могло так произойти, что случилось непоправимое с ним, как он попал туда [на восток Украины]. Но я могу сказать одно - что в семье обсуждалась служба по контракту [в российской армии]. Я сама в неведении до сих пор, до сих пор не могу понять, как случилось, кто так повлиял на моего ребенка, что он очутился в тех местах [на Донбассе]?

Но уважаемый господин президент! Если Вы помилуете моего ребенка, то для него это будет большой жизненный урок! Я просто уверена, что он сделает правильные выводы. Я надеюсь на Ваше милосердие! И если в результате обмена какой-нибудь украинский гражданин или солдат попадет домой в семью, я буду так же счастлива однозначно, как и за своего ребенка. Господин президент, еще я хочу сказать, что готова лично поехать в Украину и принять участие в переговорах по обмену. Надеюсь, что Вы примите участие в судьбе моего сына, и я Вам за это заранее благодарна».