Максим Мирный завершил выступление на Уимблдоне 6 13.07.2017, 8:38

4,236

Максим Мирный

Белорусский теннисист вместе с россиянкой Екатериной Макаровой уступил британскому дуэту.

Белорусский теннисист Максим Мирный завершил выступление на Уимблдоне, сообщает tut.by.

12 июля в матче 3-го раунда смешанного разряда Максим Мирный вместе с россиянкой Екатериной Макаровой проиграли британскому дуэту Кен Скупски/Джоселин Рае — 7:5, 4:6, 7:9. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

В 1998 году в паре с Сереной Уильямс Максим Мирный выиграл финал микста Уимблдонского турнира.

11 июля Максим Мирный вместе с поляком Марцином Матковским выбыл в четвертьфинале парного разряда.

В 2003 году Максим Мирный в паре с индийцем Махешем Бхупати дошел до финала парного Уимблдона. Еще трижды с разными партнерами белорус добирался до полуфинала (2001, 2005, 2016).

Также на четвертьфинальной стадии парного разряда завершил выступление белорус Андрей Василевский в дуэте с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо.

26-летний Андрей Василевский является дебютантом основной сетки турниров «Большого шлема».

Его напарник Ханс Подлипник-Кастильо прежде трижды выступал на таком уровне, в 2016 году добравшись до 2-го круга парного разряда Уимблдона, а на Australian Open и US Open выбыл в 1-м раунде.