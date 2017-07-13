«Артист» Лукашенко 5 Сергей Жбанов, «Белгазета»

13.07.2017, 8:50

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Наконец-то настала пора «замахнуться» на самого Вильяма Шекспира.

Белорусские власти явно устали от долгих разговоров с Международным валютным фондом (МВФ) об экономических реформах. Впрочем это далеко не единственная и не самая главная причина перерыва, возникшего в переговорах о новой кредитной программе.

О том, что между Беларусью и МВФ, договаривающихся не первый год, возникла «некая пауза», еще 30 июня сообщил журналистам первый замминистра финансов Максим Ермолович в ходе семинара «Беларусь в ловушке медленного роста». В свою очередь, еще один участник семинара - зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц - пояснил, что стороны так и не смогли договориться «по двум моментам: по скорости реализации реформ и степени влияния на социальные вопросы».

После чего и стала понятной та внезапность, с которой Минфин, несмотря на отсутствие благоприятного момента («окна возможностей», если угодно), вдруг выскочил на рынок евробондов с очередными выпусками белорусских гособлигаций. И не просто так, а решительно хапнув $1,4 млрд. (вместо ранее запланированной суммы в $0,8 млрд.) под коммерческие проценты (от 7,125 до 7,625% годовых).

«Основная доля не связанных государственных заимствований на сегодняшний день направлена на увеличение наших золотовалютных резервов, на формирование уровня ЗВР не менее трех месяцев импорта. Поэтому, преследуя эти цели по достаточному уровню ЗВР, мы и проводим несколько более высокие заимствования, чем планировали и ожидали» - так Максим Ермолович мотивировал проведенную операцию.

Однако сказанное замминистра прозвучало не очень убедительно. Ведь Минфин, поступив подобным образом, дважды нарушил президентское указание, как по размеру процентных ставок, так и по целевому назначению займа, поскольку еще в ноябре 2015г. Александр Лукашенко строго запретил проводить государственные внешние заимствования на коммерческих условиях. «Если это коммерческий кредит - другое дело, 7-8% это нормально. Но брать золотовалютные резервы, такие деньги дорогие, я считаю неприемлемым», - заявил тогда правитель главе Минфина Владимиру Амарину.

Но теперь это свершившийся факт. Минфин занял-таки деньги для увеличения ЗВР под запретительные проценты. И было бы крайне наивно считать, что это свершилось без одобрения «первого лица» в государстве, в котором даже есть концепция управления внешним госдолгом. В противном случае придется признать, что в руководстве министерства подобрались сплошь отчаянные парни.

Скорее всего, дело обстоит иначе. Ситуация с суверенными долгами действительно отчаянная, раз пришлось и долг нарастить, а заодно и расходы на его обслуживание, а вот с героями, готовыми пойти наперекор воле Лукашенко, в аппарате правительства явная напряженка.

Верноподданных карьерных интеллектуалов, готовых повторять вслед за вождем сомнительные перлы о том, что госпредприятия могут работать не хуже частных, хоть отбавляй. И судя по мировому опыту, такие предприятия действительно «иногда» встречаются, если бизнес связан с присвоением природной ренты или торговлей оружием. Но перед нашей страной поставлена совсем другая цель - «создать IT-страну». И только решив эту «задачу на выживание», Беларусь сломает устоявшиеся штампы на предмет экономической эффективности различных форм собственности, поскольку частным конторам типа Microsoft или Google придется потесниться на мировом рынке IT-услуг.

Наконец-то настала пора замахнуться на самого Вильяма Шекспира! Однако прежде чем приступить к решению столь грандиозной задачи, белорусскому правительству предстоит найти действенный способ разгрузки тех самых передовых госпредприятий от непосильных долгов.

«Ухудшение ситуации произошло на крупных предприятиях - не секрет, в большей части проблемный долг сформирован на госпредприятиях. Модернизация экономики была проведена за счет дорогих кредитных ресурсов, часть из них валютные, - таким образом, реализовывался валютный риск, часть - по высоким процентным ставкам», - пояснил зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц.

Причем скорой победы над долгами ждать не приходится, поскольку ни о какой масштабной приватизации госпредприятий-должников в нашей стране и речи быть не может. Именно в этой части не удалось договориться белорусским властям с МВФ. Государственные устои ломать никому не позволено. Даже кредиторам из Вашингтона. Поэтому и решили белорусские власти взять паузу.

Будем самостоятельно поднимать государственную индустрию с колен и выплачивать $26 млрд. внешнего долга (вплоть до конца 2021г.) традиционным способом, т.е. за счет налогоплательщиков и новых заимствований в режиме рефинансирования.

Тяжелый выбор. Но для того, чтобы дождаться перемен и найти верное решение под давлением обстоятельств, и берут мастера своего дела паузу. И чем больше артист, тем больше пауза, согласно утверждению Уильяма Сомерсета Моэма. Говорят: время лечит. Может быть, изменится мировая конъюнктура, а может, просто нам когда-нибудь повезет. В одном Александр Лукашенко, безусловно, прав. Даже в Беларуси рано или поздно «все будет перемещаться и летать без управления человека».

Сергей Жбанов, «Белгазета»