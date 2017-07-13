Интервью пенсионерки приравняли к «массовой акции» 31 13.07.2017, 8:57

5,221

Фото: svaboda.org

Совсем стало плохо с логикой у судей, охраняющих покой Натальи Кoчановой.

Пенсионерка дала интервью и получила штраф за участие в «несанкционированной акции». В ее руках не было ни плаката, ни транспаранта. Женщина не выкрикивала лозунгов. Но судья сочла, что общение с журналистами в людном месте – несанкционированная акция.

12 июля судья Бобруйского суда Елена Ермашевич оштрафовала на 26 базовых величин 65-летнюю Любовь Санкевич за участие в «несанкционированной акции» на Октябрьской площади в Минске 22 июня.

Об этом «Салідарнасці» сообщила юрист гражданской инициативы «Против беззакония в прокуратуре и судах» Тамара Сергей.

По мнению Тамары Сергей, доказательством невиновности Любови Санкевич является то, что она не держала ни плаката, ни флага - никакой атрибутики. На Октябрьской площади в этот день прошла акция солидарности с задержанными по «делу патриотов». Бобруйская пенсионерка Любовь Санкевич во время проведения акции разговаривала с журналистами, которым рассказала о том, как попыталась попасть на прием к Наталье Кочановой, но безрезультатно.

Тамара Сергей считает возмутительным то, что после по возвращении из Минска Любовь Санкевич задерживали шесть милиционеров. Женщину допрашивали после 22.00. Из ГУВД ее забрала «скорая».

Милиция предоставила в суде видео, подтверждающее, что пенсионерку доставили в отдел внутренних дел до 22.00. Любовь Санкевич не узнала себя на этом видео.

Общая сумма штрафов, которые должна выплатить бобруйская пенсионерка - активистка инициативы «Против беззакония в прокуратуре и судах» - за участие в несанкционированных акциях, составляет 101 базовую величину (2323 рубля).