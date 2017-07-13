«Оценки в спешке не заметили» 12 13.07.2017, 9:09

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Фото: tut.by

Как подавала документы в вуз абитуриентка с самыми высокими баллами на ЦТ .

На 100 баллов ЦТ в этом году сдали 303 человека, всего 11 получили две заветные «сотни». Среди них — Аня Скрипская. У выпускницы Лицея БГУ 399 баллов: 100 по химии и по биологии, 99 по русскому и 100 — аттестат. Несмотря на такой почти рекорд, документы в вуз Аня понесла в первый день подачи. Причем к 9 утра, пишет tut.by.

С Аней и ее мамой Марией Александровной встречаемся у здания Белорусского государственного медицинского университета. На часах 9.10, не спеша и даже сонно абитуриенты с родителями поднимаются в главный корпус.

Еще в сентябре Аня решила, что хочет быть психиатром, поэтому поступает на лечебный факультет.

— А почему так рано пришли, волнуетесь?

— Немного, — отвечает девушка и ускоряет шаг: в здании ее ждет одноклассница Лиза Хиневич. У Лизы 387 баллов, и в планах — стать хирургом.

— Нас из класса на лечфак собирается 12 человек, — чуть позже говорит Лиза. — Хотим в одной группе учиться, только не знаю, получится ли. В прошлом году пять наших лицеистов в одну группу попали, так преподаватели над ними подшучивали, мол, не хотим к вам на занятия ходить.

— Почему?

— Видимо, ребята очень сильные, — улыбается абитуриентка. — Не знаю, какие результаты были у них, но у нас, например, средний балл аттестата в классе 96.

«Теперь мои однокурсники тут преподают»

Девушки заполняют документы, мамы рядом. За Аню данные в бланк вносит Мария Александровна.

Подавать документы в вуз несовершеннолетние абитуриенты приходят с мамой или папой. При заполнении документов нужен родительский паспорт.

Подавать документы в вуз несовершеннолетние абитуриенты приходят с мамой или папой. При заполнении документов нужен родительский паспорт.

— У нас это уже традиция, — поясняет дочка. — Когда в лицей поступала, тоже мама все записывала. Да и почерк у нее очень разборчивый, совсем не как у врача.

Действительно, все буквы ровные и понятные, даже не догадаешься, что мама у абитуриентки тоже доктор. В свое время она также училась в БГМУ.

— Лет 20 тут не была, — вспоминает Мария Александровна. — Пока шли в аудиторию, заметила на стенде фотографии некоторых однокурсников, теперь они здесь преподают.

Кстати, мама Ани тоже поступала в университет с очень высокими баллами. В школе у нее была серебряная медаль, поэтому сдавать пришлось только химию. Сдала, конечно же, на «отлично».

— Как и профессия врача, — говорит мама. — Папа у нас тоже доктор.

А людей в аудитории все больше, в основном одни девочки.

— Мальчишки, видимо, любят дольше поспать.

— Думаю, они в БГУИРе, — делится мнением Лиза. — Быть программистом ребятам

Лиза Хиневич.

— Почему?

— В медицинском очень сложно учиться.

«Сейчас создадут большой конкурс и всех конкурентов распугают»

Документы заполнили, теперь — фото. И в очередь на подачу. Впереди человек пять. Тут не важно, сколько у тебя баллов в сертификате, все одинаково ждут.

— Когда в педагогическом сертификаты забирала, час в очереди стояла, — вспоминает Лиза. — Зато, когда увидели, что у меня в сертификате по русскому 100 баллов, сразу заулыбались, говорят — молодец.

— И у меня так же, — говорит Аня.

— Думаю, тут все пришли с высокими баллами, — предполагает Елена Станиславовна, мама Лизы. — Сейчас создадут большой конкурс и всех конкурентов распугают.

— Не факт, — оспаривает мамину шутку Лиза. — Слышала, как ребята обсуждали, можно ли сегодня на платное подать.

— Скорей бы со всеми документами разобраться и почувствовать настоящие каникулы, — говорит Аня. — Хочу на дачу уехать.

Желание почти исполнимо, а пока — шаг в аудиторию, где принимают документы. Сначала Аня, Лиза — за ней.

— А у вас сколько баллов? — спрашиваем у мамы с дочкой, которые стоят в очереди за нами.

— Секрет, — отвечает мама.

— А у меня 362, — не скрывает следующая за ними Анастасия. Подавать документы она пришла с папой. И он, заметно, немного волнуется.

— Все равно дочка больше переживает, — делится ощущениями мужчина. — В прошлом году проходной на лечфак был 347, мы с запасом. Надеюсь, хватит. Конечно, было бы 399, точно бы не нервничали.

А очередь все растет.

— А кто крайний? — подходят к двери папа с абитуриентом.

— Вам ту-у-у-да, — стоящие с улыбкой отправляют их в конец. А до конца человек 30.

«Столько людей, что комиссии некогда смотреть на баллы»

Полчаса — и девушки выходят. Аня чуть сдерживает смех.

— Что случилось?

— Мужчина, который принимал документы, поинтересовался, почему у меня в справке написано «лечебный факультет». Говорит, нужно было брать такую, чтобы и на педиатрический подошло. Для подстраховки, там все-таки проходной балл меньше.

— Тут столько людей, что комиссии некогда смотреть на баллы, главное — номера с сертификатов правильно переписать, — улыбается Лиза.

Мария Александровна, Аня, Лиза, Елена Станиславовна (слева направо).

— Ну как, почувствовали долгожданную свободу?

— Да ну, — шутят. — Мы же в мед документы подали, занятия как начнутся, на шесть лет о свободе придется забыть.