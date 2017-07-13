Почему Путин не доедет до Гааги 4 13.07.2017, 9:35

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На кремлевской территории действуют свои правила.

Главный на данный момент российский оппозиционный политик Алексей Навальный согласился участвовать в публичных дебатах с одним из организаторов войны на Донбассе, боевиком Игорем Стрелковым (Гиркиным). Последний утверждает, что Навальный не является ни российским националистом, ни патриотом РФ. Тогда как сам Навальный претендует на голоса избирателей националистических взглядов. Своим мнением о мотивах Навального и значении таких дебатов с "Апострофом" поделился российский финансист и блогер Слава Рабинович:

- Тяжело сказать, почему Гиркин (Стрелков) все еще жив. Он имеет длинный послужной список с тем, что он вытворял на Востоке Украины, включая те "должности", которые он там занимал. Но он, кроме всего прочего, скорее всего, будет фигурантом расследования и действующим лицом трибунала в связи с катастрофой сбитого Boeing (рейс MH-17). Когда он писал свои знаменитые посты то ли во "ВКонтакте", то ли в Instagram, в которых называл это "птичкопадом" и хвастался, что сбили военно-транспортный украинский самолет. После чего оказалось, что сбили Boeing - все эти посты и фотографии моментально исчезли с его страницы.

Гиркин - действующее лицо чудовищных преступлений. Вопрос о его ликвидации на данный момент, может быть, и не стоит. Посмотрите, Андрей Луговой, который обвиняется Великобританией в отравлении Александра Литвиненко полонием в центре Лондона, что является террористическим актом на территории Великобритании, в ее столице - никоим образом не ликвидирован. Мало того, Луговой заседает в Государственной думе. Не знаю, какая роль в этой чудовищной бандитской, преступной иерархии Гиркина (Стрелкова), но это, выражаясь словами Путина, не означает, что его нужно было убивать (подобное было сказано президентом России об убийстве Бориса Немцова, - "Апостроф"). Луговой, позывной "Хмурый", который был назван расследовательской группой Bellingcat в связи с Boeing - все они живы. Но когда и если настанет момент, станут неживы. Путин тоже сейчас жив, но, видимо, если и когда настанет момент, будет нежив. Например, если будет серьезная угроза его попадания в Гаагу при смене режима, если такое случится в обозримом будущем, до Гааги он тоже не доедет. Когда они находятся в России, в своей бандитской норе, они не очень боятся. В Государственной думе ведь много преступников - они на самом-самом верху.

Мне лишь отчасти понятно, зачем Навальному дебаты с террористом. С одной стороны, кто-нибудь может возразить мне: "А что, Путин не является бандитом и убийцей, еще покруче, чем Гиркин? Он ведь является его начальником: Путин развязал войну в Украине, а Гиркин был лишь одним из исполнителей. Так что, теперь с Путиным не участвовать в дебатах, если бы Путин допустил Навального к выборам и согласился на такие теледебаты?" Что, конечно же, невозможно - Путин никогда ни в каких дебатах не участвовал. Но даже, если такое допустить, такая логика не работает. Это было бы необходимым политическим злом. А причем здесь Гиркин (Стрелков)? Он что, кандидат в президенты, что с ним дебатировать?! Это, во-первых.

Во-вторых, давать бандиту и убийце публичную площадку неправильно. Да еще и с учетом того, что площадка Навального только создается, и это, как подчеркнул сам Алексей Навальный, будет некая премьера, дебаты №1. Отлично, хорошего кандидата нашли!

У меня есть два фактора в объяснении того, зачем Навальный принял такое решение. Первый фактор, очень циничный, - это realpolitik. Навальный - мастер realpolitik. В этом отношении ему нужно в скандальной форме вырваться в топы новостей. Накал страстей будет громадным, и это на руку его узнаваемости, которая стремительно идет вверх. Второй фактор, который я могу себе представить, - это то, что Гиркин (Стрелков) олицетворяет собой некоего предводителя какой-то части населения, которая может себя ассоциировать с русским национализмом, имперской истерией. Они могут быть сторонниками так называемой "Новороссии" и всей этой пропаганды.

Если предположить, что Навальный словесным образом полностью разгромил бы Гиркина (Стрелкова) в таких дебатах, и некоторые последователи Гиркина (Стрелкова), не замазавшие себя реальными преступлениями, перешли бы на сторону Навального, это было бы добром, а не злом. Но в этом способе кроется огромный риск, ведь нужна не просто уверенная, а оглушительная победа в дебатах над Гиркиным. А это, во-первых, не гарантировано. Во-вторых, я видел, как Навальный дебатировал с [Анатолием] Чубайсом и Артемием Лебедевым, и могу сказать, что Навальный жестко проигрывает искусным демагогам. Боюсь, что, решившись на дебаты с Гиркиным, Навальный очень сильно рискует не одержать оглушительную победу, потому что последний - также искусный демагог. И тогда эта возможная цель - переманить каких-то сторонников - не будет достигнута. Мало того, они еще и укрепятся в своей "секте" Гиркина (Стрелкова). Но даже считая, что риск стоит того, я бы все равно не пошел на такие дебаты. Из принципа: даже в realpolitik я бы ни за что не предоставил площадку для дебатов с таким бандитом и преступником, никогда бы в жизни не разговаривал с ним и не пожимал его руку. Место этого человека - на скамье подсудимых в Гааге или Киеве.