Почему Беларусью управляют сразу два человека 25 Вероника Белова, «Салідарнасць»

13.07.2017, 9:50

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У вас нет ощущения, что страной руководит не один Лукашенко, а сразу два? Причем совершенно разных.

Лично меня в последнее время никак не покидает эта мысль. Вот и сейчас, слушаешь последние выступления Александра Григорьевича — и просто диву даешься.

Вот он журит российские СМИ за развязывание гибридных войн, вещает о величии белорусского языка и рассуждает о моральности. И ведь все верно говорит, даже не поспоришь.

Есть только одно но. Говорит у нас один Лукашенко, а действует совсем другой.

Между прозвучавшими словами о моральности журналистов, которые должны давать достоверную информацию, и историей с «боевиками-патриотами» прошли считанные месяцы. И как будто не было тех двух десятков человек, отданных властью на растерзание официальным СМИ. Истерика, наглая ложь и безнаказанность официальной пропаганды — это совсем не про этого «милого человека» на трибуне.

Или взять слова Лукашенко о белорусском языке, который, по словам Лукашенко, является неоспоримой ценностью, но по каким-то причинам в школе изучается меньше, чем английский. Это тот, другой Лукашенко, за 23 года привел страну к ситуации, в которой из 40% белорусских школ осталось лишь 13%. А этот, «мудрый и благородный», всеми силами «борется» с этой несправедливостью.

И с этими такими разными Александрами Григорьевичами мы сталкиваемся чуть ли ни каждый день. Один вещает про защиту социально незащищенных слоев и борьбу с безработицей, а другой выдает декрет о «тунеядцах». Один раздает на словах многодетным семьям квартиры, а другой подкрепляет сказанное указом, оставляющим их без господдержки в строительстве.

Увы, слова первого так редко пересекаются с делами второго. Глядя сегодня в глаза одного Лукашенко, отчетливо понимаешь, что в любой нужный момент ничто не помешает тому другому Лукашенко вытянуть для СМИ «Фрау А., Б., В. и другие буквы алфавита», пересажать борцов за независимость и снова пропеть европейским посланцам песенку «про серого козла». Потому что как бы убедителен и справедлив ни был Лукашенко №1 — исполнять задуманное будет Лукашенко №2.

Вероника Белова, «Салідарнасць»