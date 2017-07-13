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«Это смехотворно»: В Белом доме резко отреагировали на импичмент Трампа

  • 13.07.2017, 9:56
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Администрация президента США не воспринимает всерьез инициативу демократов в Конгрессе.

Представитель Белого Дома Сара Сандерс заявила, что предложение представителей Демократической партии о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу является смехотворным.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации американского президента (перевод – obozrevatel.com).

«Я думаю, это совершенно смехотворно и является политической игрой в худшем смысле», – подчеркнула Сандерс.

Напомним, что накануне конгрессмены от демократов выдвинули на рассмотрение палаты представителей Конгресса вопрос об импичменте Трампа.

В Демпартии считают, что президент мог препятствовать расследованию о вмешательстве России в американские выборы.


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