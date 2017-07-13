закрыть
13 июля 2017, четверг, 13:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В центре Могилева сгорела женщина

  • 13.07.2017, 9:59
  • 6,498

Пожар произошел в доме на улице Ленинской.

Утром 12 июля сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире, расположенной на третьем этаже трехэтажного жилого дома по ул. Ленинская в г. Могилеве.

На пожаре погибла хозяйка, 1957 г.р., пенсионерка, сообщает 6tv.by.

Работниками МЧС спасен сын хозяйки, 1979 г.р., каменщик ОАО «Стройтрест № 17», который с отравлением продуктами горения госпитализирован в УЗ «Могилевская больница скорой медицинской помощи».

В результате пожара уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире.

Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении.


Мнение

G20 и визит Тиллерсона. Новый этап большой игры
G20 и визит Тиллерсона. Новый этап большой игры Богдан Яременко
Идеологически правильные штаны
Идеологически правильные штаны Ирина Халип
Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны