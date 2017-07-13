В центре Могилева сгорела женщина 13.07.2017, 9:59

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Пожар произошел в доме на улице Ленинской.

Утром 12 июля сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире, расположенной на третьем этаже трехэтажного жилого дома по ул. Ленинская в г. Могилеве.

На пожаре погибла хозяйка, 1957 г.р., пенсионерка, сообщает 6tv.by.

Работниками МЧС спасен сын хозяйки, 1979 г.р., каменщик ОАО «Стройтрест № 17», который с отравлением продуктами горения госпитализирован в УЗ «Могилевская больница скорой медицинской помощи».

В результате пожара уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире.

Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении.