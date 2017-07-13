Видеофакт: Борисовские болельщики скандируют: «Уходи!» 9 13.07.2017, 10:37

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Александр Ермакович

Фото: Bongarts/Getty Images

Многотысячная «Борисов-Арена» выразила свой протест.

БАТЭ очень неплохо начал встречу с «Алашкертом», забил в конце первого тайма, но во второй половине матча их доминирование куда-то улетучилось. Армяне стали смотреться поинтереснее и в итоге сумели счет сравнять. Правда, не сами. Риос поразил свои ворота, пишет «Трибуна».

Разозленные неубедительной игрой команды, а БАТЭ и во внутреннем первенстве не демонстрируют чемпионской игры, болельщики стали скандировать: «Уходи!». Не так сложно догадаться, что слова были адресованы тренеру борисовчан Александру Ермаковичу.