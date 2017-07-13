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На Минск идет гроза с сильными ливнями

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  • 13.07.2017, 10:50
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Синоптики предупредили минчан об изменении погоды сегодня вечером.

На большей части территории Беларуси сегодня пройдут дожди, грозы, местами град и сильные ливни, сообщает Гидромет.

Ветер южный с переходом на северо-западный во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха от +18°С по западу до +27°С по востоку страны.

В Минске дождь, гроза (вероятность 80-90%), при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Максимальная температура воздуха +21.. +23°С.

Синоптики прогнозируют, что вечером в Минске выпадает 9 мм осадков, а ночью — 12 мм, что равняется четверти месячной нормы.


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