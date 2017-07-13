На Минск идет гроза с сильными ливнями

На Минск идет гроза с сильными ливнями5
- 13.07.2017, 10:50
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Синоптики предупредили минчан об изменении погоды сегодня вечером.
На большей части территории Беларуси сегодня пройдут дожди, грозы, местами град и сильные ливни, сообщает Гидромет.
Ветер южный с переходом на северо-западный во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха от +18°С по западу до +27°С по востоку страны.
В Минске дождь, гроза (вероятность 80-90%), при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Максимальная температура воздуха +21.. +23°С.
Синоптики прогнозируют, что вечером в Минске выпадает 9 мм осадков, а ночью — 12 мм, что равняется четверти месячной нормы.