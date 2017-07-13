Гомельщину атаковал «усатый» жук 5 13.07.2017, 11:04

9,314

Из-за вредителя объявлена чрезвычайная ситуация.

На территории Лельчицкого и Милошевичского лесхозов работники Министерства лесного хозяйства обнаружили усыхание сосновых насаждений, вызванное нашествием короедов, пишет «Белсат»

Насекомые стали причиной заражения леса, в результате чего и возникло усыхание, сообщает пресс-служба МЧС.

Во время детального исследования лесных массивов установили, что площадь повреждений составила 1558,4 га. Поврежденные участки есть на территории всего района.

Десять лесхозов, с участием 209 лиц и 58 единиц техники, проводят вырубку и изоляцию сосновых насаждений, отметили в МЧС.

12 июля районная комиссия по чрезвычайным ситуациям признала инцидент местной чрезвычайной ситуацией природного характера - «заражение лесов вредителями и болезнями».

В ближайшее время вопрос заражения лесов на Гомельщине насекомыми-вредителями рассмотрят на областной комиссии.