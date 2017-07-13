Кто-то «проел» рекордную с 1998 года дыру в валютной «подушке» РФ 3 13.07.2017, 11:22

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Баланс валютных доходов российской экономики резко ухудшился.

Тяга населения и бизнеса к импортным товарам и поездкам за границу, а также отток дивидендов в пользу зарубежных держателей российских акций «съели» все поступившие в страну доллары и евро, пишет banki24.by.

Как сообщил ЦБ РФ, в июне разница между основным валютными потоками в страну и из нее (сальдо текущего счета платежного баланса) стала отрицательной: экономика потеряла на 4 млрд долларов больше, чем заработала. Зафиксированная «дыра» стала рекордной с дефолтного 1998 года. В результате весь приток валюты апреля—мая был уничтожен, и квартальный показатель также ушел в минус — 0,3 млрд долларов.

Данные ЦБ стали «негативным шоком», говорит главный экономист ING Bank по России и СНГ Дмитрий Полевой: показатели платежного баланса традиционно слабеют летом, однако проявляется это, как правило, в третьем квартале, когда сезон отпусков достигает пика, а нерезиденты выводят из страны дивиденды.

Во втором же квартале дефицит текущего счета возник впервые за 19 лет — увидеть его не ожидал ни один из опрошенных Bloomberg экспертов. В среднем консенсус-прогноз составлял 3,2 млрд долларов притока.

Судя по статистике, вклад в такой результат внесла тяга население и бизнеса к поездкам за границу и покупке импортных товаров, которая не была компенсирована увеличением валютных доходов, отмечают аналитики Сбербанк CIB. Так, рост экспорта замедлился c 36,2% до 22,8% во втором квартале, а рост импорта — наоборот, ускорился, до 28,5%.

В этих условиях относительное благополучие на валютном рынке обеспечили увеличение внешнего долга (компании разместили еврооблигаций на 10,8 млрд долларов), приток денег нерезидентов в гособлигации (3,1 млрд долларов) и «прожигание» банками валютных запасов, которые были накоплены ими на зарубежных счетах. В сумме это дало чистый ввоз капитала частным сектором в 2,8 млрд долларов.

Но «валютная подушка» банковской системы не безгранична — с января по июнь она «сдулась» практически вдвое до 6,1 млрд долларов, а в третьем квартале будет полностью исчерпана, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

В результате валютный рынок фактически становится заложником спекулятивных инвестиций в долги российских компаний и правительства, отмечает Полевой из ING. Но эти вложения не гарантированы: привлекательность ОФЗ для нерезидентов падает по мере снижения ставки ЦБ. Кроме того, остается в силе угроза введения новых санкций против РФ с полным запретом покупки госдолга.

«В третьем квартале отрицательное сальдо текущего счета, скорее всего, продолжит увеличиваться, что может привести к дальнейшему ослаблению рубля», — предупреждают в Сбербанк CIB. «Во втором полугодии средний курс составит 62–63 за доллар», — говорит экономист ФК «Уралсиб» Алексей Девятов».

Важно то, что рубль будет слабеть относительно нефти, подчеркивает Порывай из Райффайзенбанка. Рублевая цена барреля, которая отражает соотношение курса и котировок «черного золота», должна подняться с нынешних 2929 до 3100 рублей. Это означает курс в 64,8 рубля за доллар при нефти по 48 долларов за баррель и 77,5 рубля при падении ее падении до 40.