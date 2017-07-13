Пять простых белорусских героев, которые не прошли мимо 1 13.07.2017, 11:30

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Истории людей, достойных восхищения.

Внимание сконцентрировано на мужчине с тростью в руках, который наотмашь бьет машины. Молодая женщина с ребенком на руках вынуждена убегать с площадки, потом она споткнется и упадет... В той ситуации многое зависело от реакции очевидцев. Инициативу взял на себя парнишка в военной форме, решительно последовав за агрессивным мужчиной. Через несколько секунд последний был повержен. Случай на улице Лобанка в Минске, произошедший на днях, получил огласку, но мало кто знает имя отважного срочника. Сообщаем — это младший сержант Сергей Яковлевский. Минская ГАИ решила поощрить паренька и еще четверых минчан, которые проявили лучшие человеческие качества в разных ситуациях: один на МКАД остановил чужую Mazda, другой безвозмездно помогает автомобилистам, третья реализовала необычный проект при участии байкеров...

Onliner.by собрал истории простых белорусских героев:

«Восемь месяцев назад не думал, что буду способен на такое»

Сергея Яковлевского мы нашли в воинской части, где он служит уже восемь месяцев. Смущенно замечает: «Я вообще-то обычный парень. До армии, где, собственно, обучился приемам рукопашного боя, даже представить не мог, что буду способен на такое».

Уже после инцидента официальный представитель РУВД Фрунзенского района сообщила, что дебошир находился под воздействием наркотических веществ, повреждены два припаркованных автомобиля. Но главное, что не пострадали окружающие.

А сейчас заслуженная минута славы. Перед строем сослуживцев младшего сержанта поздравляет руководитель пресс-службы ГАИ города Сергей Зараник: «Если внимательно просмотреть ролик, то можно заметить женщину, убегавшую с ребенком, и еще несколько человек, которые могли пострадать от действий агрессивного мужчины. Сергей не остался безучастным, а его действия говорят о хорошей подготовке. Браво!»

— В тот день я был в увольнении. Возвращался в часть и направлялся к остановке, — вспоминает Сергей Яковлевский. — Там заметил мужчину, который размахивал, как потом выяснилось, железной тростью. Подошел к нему, спросил, все ли в порядке. Тот ответил грубостью. Затем мужчина перешел дорогу на красный сигнал светофора. Я дождался зеленого и побежал за ним. Пройдя арку, он разбил стекла в двух автомобилях. Когда я подбежал к нему, он бросил в меня трость. А потом задержать его было делом техники. Хочу поблагодарить двоих парней, которые помогли.

По словам младшего сержанта, во время развития ситуации он сразу вспомнил случай в ТЦ «Европа» и решил действовать. Сергей планирует связать карьеру со службой в армии или правоохранительных органах.

Ну а пока ему надо решить одну приятную задачу — с кем пойти на концерт Depeche Mode, который пройдет в Минске в понедельник, 17 июля. Вместе с благодарностью сотрудники Минской ГАИ вручили отважному младшему сержанту два билета на выступление легендарной группы.

«Водитель Mazda, кажется, даже не понял, что произошло»

Несколько месяцев назад на МКАД у Mazda сорвало капот. Водитель остановился в крайнем левом ряду и вышел из салона. «Парень не заметил, как его машина покатилась, причем она набирала скорость. В этот момент остановился водитель грузовика, ему удалось догнать Mazda и остановить. Все завершилось благополучно», — рассказывали нам очевидцы.

Не без труда нам удалось разыскать водителя того самого грузовика. Игорь Бетлей работает шофером уже около 15 лет. А права получил в далеком 1989-м.

— Вы действовали в условиях крайней необходимости, — считает Сергей Зараник. — Многие решили объехать катившуюся Mazda, и, если бы не вы, все могло завершиться печально.

— Жизнь не жизнь, но металл мог пострадать, — усмехнулся Игорь. — А что мне оставалось делать? Поставил на «ручник», сел и поехал.

Оказалось, водитель грузовика не дождался парня из Mazda. Возможно, тот сразу даже не понял, что произошло. Поступок скромного шофера так и остался бы незамеченным, если бы не очевидцы и видео.

— Ну коллеги, конечно, узнали меня, — признался водитель. — Подтрунивали даже, мол, ну что, герой дня, засветился? А я вижу капот улетел, притормозил, потом в эту Mazda... Ай, да что там рассказывать.

Игорь, которому также подарили билеты, планирует пойти на концерт с женой.

«Устроился менеджером в автосалон, но группу не забросил»

«Мне несложно потратить семь минут и один литр топлива. Представляете, сколько времени и денег я сэкономлю для человека? Потом он кому-то поможет. Тот еще кому-нибудь. Через шесть рукопожатий помощь вернется мне. Закон сохранения доброй энергии в действии», — так объяснял свой интерес Степан Мордвинов, который основал группу «Взаимопомощь на дорогах».

Молодой человек решил объединить минчан, которые готовы помочь коллегам-автомобилистам. На страничке группы указаны номера мобильных телефонов, все данные размещены по районам. Главное условие — помощь должна быть бесплатной и никакой рекламы.

Со Степаном мы встретились в автосалоне одного из дилеров. Молодой человек теперь работает менеджером по продажам. Признается, что времени на паблик стало меньше, но группу не забросил.

— По-прежнему в группе нет никакой рекламы и каких-либо планов по коммерциализации, — подчеркивает парень. — В данный момент в паблике 15 тысяч участников. После выхода статьи часть подписчиков решила уйти, создав странички-клоны. Но это ничего, бывает. В планах развивать проект и так же помогать людям.

— Взаимовыручка на дороге очень важна. Неисправный автомобиль может стать фактором серьезного ДТП, — замечает руководитель пресс-службы Минской ГАИ. — Вы делаете хорошее дело не только тем, что помогаете, но и показываете достойный пример.

Степан долго не думал, как распорядиться двумя билетами, за которые сейчас многие дорого заплатили бы: «Разыграю в группе среди подписчиков».

«После выхода статьи сделала пять циклов фотопроекта»

Эта обаятельная девушка хорошо известна в минской мототусовке. Однажды Анна Верещагина взяла в руки камеру и стала фотографировать байкеров с бездомными животными: «Один американский мотоклуб, который постоянно и профессионально помогает бездомным животным, делал нечто похожее. Брутальные дядьки с котятами и щенками на мотоциклах выглядели очень необычно. Мне захотелось реализовать похожий проект. Показать, что бездомных животных защищают не только сердобольные бабушки, а вполне состоявшиеся люди — крутые байкеры».

По словам Анны, она планировала привлекать для съемки друзей, но отозвалось столько байкеров, что необходимости в этом не было. Многие просто приезжали, чтобы помочь, поучаствовать. После выхода статьи проект получил развитие. Девушка сделала еще пять полноценных циклов.

— А в конце прошлого года мы провели благотворительный рождественский концерт в ТЦ «Столица», — вспоминает девушка. — Пришло много людей, делали пожертвования, и в итоге удалось собрать хорошую сумму. Деньги мы передали в приюты, передержкам. Сразу после концерта я находилась в эйфории. Решила даже делать такое регулярно. Но потом поняла, что не потяну: слишком много сил отнимает организация подобного рода мероприятий.

В планах фотографа, в доме которой живут пять кошек и две собаки, — масштабировать проект, сделать его международным, привлечь волонтеров.

— А чтобы у вас оставались силы и желание помогать, было понимание, что это нужно обществу и не остается незамеченным, примите небольшой подарок, — вручил девушке билеты и благодарность Сергей Зараник. — Иногда просто важно знать, что вас поддерживают.

Наслаждаться композициями Depeche Mode Анна планирует вместе со своим гражданским мужем.

«Был в отпуске, ехал на дачу и...»

Реакция этого водителя была по-настоящему горячей. Мимо «дымившего» Volkswagen Golf проехали десятки автомобилистов — профессионалов и любителей. А Максим Жук не смог. Он проявил чудеса реакции. Мгновенно затормозил, быстро открыл багажник, достал огнетушитель и бросился на помощь. Не было сомнений, что он ринулся бы в пламя, если потребовалось бы. Но участники социального эксперимента вовремя остановили.

— Тогда был в отпуске, ехал на дачу, — вспоминает Максим. — Подобная ситуация, признаться, со мной случилась в первый раз... После выхода статьи звонили друзья, знакомые: «Это ты?» Что изменилось за год? Да вот, купили наконец жилье. А машина все та же.

— Вашу готовность помочь отметили многие читатели, — заверил неравнодушного водителя Сергей Зараник. — Часто на дороге решают секунды и скорость очень важна. Автомобиль в среднем выгорает за несколько минут. Как мы видим, окружающие не остаются в стороне, и это отрадно.

Максим Жук намерен разделить подаренные билеты со своей супругой.