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Заура Дадаева приговорили к 20 годам тюрьмы

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  • 13.07.2017, 11:31
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Заур Дадаев

Коллегия присяжных признала его виновным в убийстве Бориса Немцова.

Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве Бориса Немцова, к 20 годам лишения свободы, сообщает republic.ru.

Следствие назвало Дадаева непосредственным исполнителем. Коллегия присяжных 29 июня признала его и еще четырех фигурантов дела виновными, прокуратура запросила для Дадаева пожизненный срок 12 июля.

Кроме Дадаева по делу проходят братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Для них обвинение потребовало от 17 до 23 лет лишения свободы. Анзора Губашева суд приговорил к 16 годам по ст. 105 УК, его брата Шадида - также к 16 годам, Темирлана Эскерханова - к 14, Хамзат Бахаев - к годам колонии.

Дадаев, комментируя решение присяжных, сказал, что сидит «за самое громкое преступление, которое не совершал». «Мы не убивали этого человека. Прошу прощения у матери, терпения ей, чтобы она достойно приняла этот удар от людей, у которых нет ни флага, ни родины», - сказал он.

Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года. СК считает заказчиком преступления бывшего бойца батальона «Север» МВД Чечни Руслана Мухудинова. Его дело выделили в отдельное производство, он находится в международном розыске.


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