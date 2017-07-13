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В Дании напечатают дом из бетона на 3D-принтере

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  • 13.07.2017, 11:34
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Фото: EAST NEWS

Проект может означать начало революции в архитектуре.

Коллектив датских архитекторов Create.dk при поддержке Технического университета Эйндховена (Нидерланды) построит в датском городе Нюборг дом, стены и потолок которого будут напечатаны на 3D-принтере из бетона, пишет hightech.fm.

Это первый подобный проект в Нюборге, и поэтому здание будет небольшим, одноэтажным, площадью около 30 кв. м. Руководитель Create.dk Айвен Мольтке возлагает большие надежды на будущее 3D-печати в архитектуре, но пока с осторожностью относится к повсеместному ее применению в строительстве. Он считает, что данный проект требует соединения новых и традиционных технологий.

Поскольку в Дании еще не строили домов при помощи 3D-печати, Мольтке обратился за помощью к коллегам из голландского Университета Эйндховена, в котором существует исследовательская программа «3D Concrete Printing». Она направлена на развитие трехмерной печати из бетона как альтернативного метода строительства и на понимание возможностей его применения в строительстве. В июне специалисты университета начали печатать 8-метровый бетонный мост.

Сейчас проект здания проходит проверку в комитетах по охране природы и финансов Нюборга. Если он будет одобрен, то первое напечатанное в Дании здание будет построено в октябре этого года, сообщает 3ders.

Не только Голландия делает шаги в изучении перспектив и применении технологии 3D-печати. В Швейцарии инженеры из Высшей технической школы строят трехэтажный дом с помощью роботов и 3D. В Японии собираются впечатывать квартиры в каркас небоскреба. А в Саудовской Аравии подходят к вопросу масштабно и планируют распечатать 30 млн кв. метров жилья.


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