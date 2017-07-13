Кричевские власти испугались революции в отдельно взятом районе 3 13.07.2017, 11:45

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Председатели сельских советов ездят по деревням и упрашивают граждан не отправлять в отставку главу райисполкома.

В Кричевском районе председатели сельских советов ездят по деревням и настойчиво «убеждают» подписавшихся под обращениями с требованием отставки председателя Кричевского райисполкома Василия Сысоева и необходимости отмены декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» («О тунеядцах») отозвать свои подписи, сообщает сайт 6tv.by.

По словам члена независимого профсоюза РЭП из Кричева Юрия Шувалова, сельсоветовские чиновники убеждают граждан написать письменные заявления об отзыве своих подписей из под этих обращений, при этом намекая, что в случае отказа для них могут быть неприятные последствия. На селе народ более запуганный и некоторые из подписантов поддаются на уговоры властей.

«Причем подписи уговаривают отозвать и из под обращения с требованием отставки Василия Сысоева, и из под ранее поданного нами коллективного обращения о необходимости отмены декрета «О тунеядцах». Многие люди подписались под обоими этими обращениями», – рассказывает Юрий Шувалов.

Особенно настойчиво «убеждает» сельчан отозвать свои подписи из под обращений председатель Краснобудского сельсовета Галина Михайловна Геращенко, отмечают кричевские активисты.

Могилевский правозащитник Борис Бухель в комментарии «Магілёўскаму рэгіёну» отметил, что чиновники из Кричевского райисполкома и местных сельисполкомов, в соответствии с законодательством, действительно имеют право проверять достоверность подписей под обращениями граждан. Вместе с тем при проведении таких проверок зачастую на подписантов оказывается давление, их стремятся запугать. Борис Бухель призывает граждан не поддаваться на давление со стороны представителей местных властей, и сразу же сообщать о таких случаях правозащитникам, по возможности фиксируя действия чиновников на видео и аудио носители.