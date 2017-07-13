Безвизового туриста из Индии 2,5 часа продержали в аэропорту 13.07.2017, 11:55

Гражданин Индии рассказал всем, как слетал в Беларусь без визы.

Число безвизовых туристов, приехавших в Беларусь с февраля, приближается к 30 тысячам. Европейцы новым порядком довольны: по их словам, «безвиз» помогает сэкономить время. Однако к безвизовым туристам из ряда стран указ № 8 предъявляет больше требований.

С неожиданной трудностью столкнулся турист из Индии Нерайадж Нараян, который прилетел в Минск из Вильнюса 8 июля. О своем опыте мужчина рассказал в блоге, на который подписаны более 12 тысяч человек. Запись собрала 500 реакций и 60 комментариев.

У путешественника были при себе паспорт с шенгенской визой, страховка и обратный билет в электронном виде.

При прохождении пограничного контроля оказалось, что турист должен предъявить распечатку обратного билета, хотя в правилах безвизового въезда требование о наличии бумажной копии прямо не прописано.

Индиец попросил показать ему место, где он может распечатать билет. По словам путешественника, его в грубой форме попросили подождать в стороне.

Пограничники связались с представителями Белавиа, чтобы авиакомпания распечатала билет пассажира. Сотрудник пограничной службы также сообщил ему, что если распечатку получить не удастся, то придется вылететь обратно в Вильнюс.

Турист смог покинуть аэропорт только через два с половиной часа. Все это время он находился в транзитной зоне без возможности поесть или хотя бы выпить кофе.

— В перечне государств, граждане которых могут приезжать в Беларусь без визы, есть страны, помеченные звездочкой (в том числе Республика Индия). У туристов из этих стран должна быть действительная многократная шенгенская виза и виза страны ЕС, а также авиабилет, подтверждающий дату вылета из Национального аэропорта, — рассказал tut.by официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

У пограничников нет возможности проверить подлинность билета, предъявленного в электронном виде. Поэтому, если распечатки у пассажира с собой нет, вопрос решается через представителя авиакомпании, доставившей туриста в Беларусь.

Долгое ожидание было связано с работой перевозчика, объяснили в Госпогранкомитете.

— В случае с гражданином Индии так и произошло. Представители авиакомпании Белавиа, в связи с оформлением на тот момент большого количества транзитных пассажиров, представили распечатанный билет при первой возможности, — добавил представитель Госпогранкомитета. — При изучении видеозаписей камер и мобильных видеорегистраторов установлено, что при общении с гражданином Индии сотрудники органов пограничной службы вели себя предельно вежливо и корректно.

О том, что электронного билета для въезда в Беларусь по указу № 8 гражданам Индии, Вьетнама, Китая и еще шести стран недостаточно, путешественников должны информировать авиакомпании, объяснили в Госпогранкомитете.