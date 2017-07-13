Первое, что вы увидите на этом рисунке, расскажет самое важное о вашей личности 6 13.07.2017, 12:04

Всем известно, что сознательное и бессознательное находятся в постоянном взаимодействии и влияют друг на друга.

Сайт AdMe.ru подготовил тест, который раскроет черты вашей личности с помощью подсознания.

Посмотрите на картинку, а затем найдите ниже значение того объекта, на который вы обратили внимание в первую очередь.

Eлки

Вы склонны к доминированию, у вас выражены организаторские способности.

Девушка

В своей жизни вы ищите только прекрасное и стараетесь не обращать внимание на черные полосы.

Зонт от солнца

Вы не привыкли показывать свои чувства и держите свои эмоции под контролем.

Качели

Ваше настроение очень переменчиво, вы бываете раздражительны по пустякам.

Клумба с цветами

Вы чувствительны и неравнодушны к проблемам других людей.

Корзина для пикника

Вы не склонны к необдуманным поступкам и привыкли планировать свою жизнь.

Кусты

Иногда вам хочется побыть в одиночестве. Скорее всего, у вас есть неразрешенные конфликты.

Лодка

Вам не хватает перемен в жизни. Возможно, вы хотите сменить работу или место жительства.

Надувной круг

Ваша жизнь немного однообразна, но к переменам в ней вы не готовы.

Песочный замок

Вам присущ дух соревнования, вы не боитесь сложных задач.

Птица

Вы обладаете хорошим чувством юмора и уверены в своем будущем. Бываете непредсказуемы и немного легкомысленны.

Ребенок

Вы любите чувствовать себя нужным, готовы идти на уступки.

Рыбак

Вы часто заняты выполнением сложной, трудоемкой, требующей большой наблюдательности работы.

Собака

Вы открыты и дружелюбны. Конфликтовать не любите, для вас важны хорошие отношения в коллективе и дома.

Солнце

Вам не хватает тепла, заботы и внимания. Вы мечтаете о дружбе и нежности.