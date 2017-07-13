«Хочу хорошо выучить немецкий язык и уехать»2
- 13.07.2017, 12:15
Белорусские абитуриенты рассказали о планах на жизнь.
В первый день приема документов в вузы «Еврорадио» спросило абитуриентов об их выборе места учебы, их хобби и планах на будущее.
Паша
Поступает в Академию МВД
Средний балл аттестата 9,1
«У меня в семье дедушка, дядя, отец — все работают в силовых ведомствах, это уже семейная традиция, поэтому я тоже решил поступать в Академию МВД. Поступаю на специальность «Правоведение», на следственно-экспертный факультет. Книгами и фильмами особенно не увлекаюсь, только спортом занимаюсь. Много всяких сериалов о милиции смотрел, которые по НТВ шли. Хочу после окончания работать в военной сфере, пограничником».
В прошлом году проходной балл на специальность «Правоведение» следственно-экспертного факультета — 188 баллов.
Александр
Поступает в Академию МВД
Средний балл аттестата 7
«С детства хотел стать милиционером. Поступаю на оперативно-розыскную деятельность. В основном, читаю и смотрю всякую фантастику. Поступаю сознательно, думаю, не разочаруюсь. Просто хочу быть милиционером, оперативником, это мечта жизни, меня не интересуют деньги».
В прошлом году проходной балл на специальность «оперативно-розыскная деятельность» на факультете милиции был 186 баллов.
Алексей
Поступает в Академию МВД
Сумма баллов 246
«В Академию МВД поступаю потому, что будет обязательное трудоустройство, достойная зарплата и хорошие условия труда. Поступаю на экономическое право. Волнуюсь, что могу не поступить, очень популярная специальность. Если не получится поступить на нее, то перебросить документы на оперативно-розыскную деятельность. Люблю туризм и увлекаюсь кинологией».
В прошлом году проходной балл на специальность «экономическое право» на факультете милиции был 314 баллов. У Алексея мало шансов поступить.
Маргарита
Поступает в Академию МВД
Средний балл аттестата 7,1
«Я знаю, что это довольно странный выбор, но именно в Академии МВД я нашла профессию себе по душе. Поступаю на следственно-экспертный факультет, буду криминалистом. Я сама из Светлогорска, по жизни приходилось видеть всякие происшествия, и мне было совсем не страшно, наоборот, даже тянет к этому. Книги давно не читаю, сериалы не смотрю, да и фильмы не очень люблю».
В прошлом году проходной балл на специальность «Судебно-прокурорско-следственная деятельность» был 206.
Александр
Поступает в МГЛУ
Сумма баллов 225
«Я поступаю в МГЛУ на переводческий факультет из-за интереса к английскому языку, немного баллов, поэтому на платное. Еще пока не знаю, кем хочу быть после выпуска, просто хочу получить лучшие знания английского, а потом уже будет видно, так как сейчас знать английский очень важно. Из хобби у меня только спорт — футбол, все время на него трачу».
В прошлом году проходной балл на специальность «Английский язык» на переводческом факультете был 371 на бюджете, и 243 на платном, потому, на платное Александр имеет шансы поступить.
Алина
Поступает в МГЛУ
Сумма баллов 223
«Хочу хорошо выучить немецкий язык и уехать. Планирую быть переводчиком. Если не получится сюда, то перебросить документы на факультет немецкого языка. Планирую, когда закончу обучение, уехать в Германию, в Берлин или Гамбург».
В прошлом году проходной балл на специальность «Немецкий язык» на переводческом факультете был: бюджет — 352, платное — 174.
Анастасия
Поступает в МГЛУ
Сумма баллов 270
«На мой взгляд, поступление в иняз дает много перспектив в будущем. Я поступаю на факультет межкультурных коммуникаций и туризма, на английский язык. Буду турагентом. В основном, читаю то, что сейчас читает молодежь».
В прошлом году проходной балл на специальность «Английский язык» на факультете межкультурных коммуникаций и туризма был бюджет 362, а на платное — 227. Вероятно, Анастасия сможет поступить в МГЛУ на платное обучение.
Ксюша
Поступает в БНТУ
Средний балл аттестата 8,4
«Я поступаю в БНТУ на Управление инновационными проектами. Решила поступать, потому что увидела информацию в интернете, что по баллам сюда могу пройти. Университет очень хороший, я почитала отзывы, и считаю, что достаточно престижный. Я всю жизнь, с четырех лет, занимаюсь танцами. После университета я буду маркетологом-экономистом и надеюсь, что профессия не разочарует».
В прошлом году проходной балл на специальность «Управление инновационными проектами» на факультете маркетинга, менеджмента и предпринимательства был 315 — на бюджет, а на платное — 204.
12 июля в Беларуси начался прием документов в вузы. Принимать документы на бюджет у абитуриентов будут до 17 июля (в том числе в творческие вузы и силовые), на платные места — до 4 августа (в силовые и творческие вузы — до 31 июля и 2 августа, соответственно).