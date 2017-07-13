«Хочу хорошо выучить немецкий язык и уехать» 2 13.07.2017, 12:15

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Белорусские абитуриенты рассказали о планах на жизнь.

В первый день приема документов в вузы «Еврорадио» спросило абитуриентов об их выборе места учебы, их хобби и планах на будущее.

Паша

Поступает в Академию МВД

Средний балл аттестата 9,1

«У меня в семье дедушка, дядя, отец — все работают в силовых ведомствах, это уже семейная традиция, поэтому я тоже решил поступать в Академию МВД. Поступаю на специальность «Правоведение», на следственно-экспертный факультет. Книгами и фильмами особенно не увлекаюсь, только спортом занимаюсь. Много всяких сериалов о милиции смотрел, которые по НТВ шли. Хочу после окончания работать в военной сфере, пограничником».

В прошлом году проходной балл на специальность «Правоведение» следственно-экспертного факультета — 188 баллов.

Александр

Поступает в Академию МВД

Средний балл аттестата 7

Александр

«С детства хотел стать милиционером. Поступаю на оперативно-розыскную деятельность. В основном, читаю и смотрю всякую фантастику. Поступаю сознательно, думаю, не разочаруюсь. Просто хочу быть милиционером, оперативником, это мечта жизни, меня не интересуют деньги».

В прошлом году проходной балл на специальность «оперативно-розыскная деятельность» на факультете милиции был 186 баллов.

Алексей

Поступает в Академию МВД

Сумма баллов 246

«В Академию МВД поступаю потому, что будет обязательное трудоустройство, достойная зарплата и хорошие условия труда. Поступаю на экономическое право. Волнуюсь, что могу не поступить, очень популярная специальность. Если не получится поступить на нее, то перебросить документы на оперативно-розыскную деятельность. Люблю туризм и увлекаюсь кинологией».

В прошлом году проходной балл на специальность «экономическое право» на факультете милиции был 314 баллов. У Алексея мало шансов поступить.

Маргарита

Поступает в Академию МВД

Средний балл аттестата 7,1

Маргарита

«Я знаю, что это довольно странный выбор, но именно в Академии МВД я нашла профессию себе по душе. Поступаю на следственно-экспертный факультет, буду криминалистом. Я сама из Светлогорска, по жизни приходилось видеть всякие происшествия, и мне было совсем не страшно, наоборот, даже тянет к этому. Книги давно не читаю, сериалы не смотрю, да и фильмы не очень люблю».

В прошлом году проходной балл на специальность «Судебно-прокурорско-следственная деятельность» был 206.

Александр

Поступает в МГЛУ

Сумма баллов 225

«Я поступаю в МГЛУ на переводческий факультет из-за интереса к английскому языку, немного баллов, поэтому на платное. Еще пока не знаю, кем хочу быть после выпуска, просто хочу получить лучшие знания английского, а потом уже будет видно, так как сейчас знать английский очень важно. Из хобби у меня только спорт — футбол, все время на него трачу».

В прошлом году проходной балл на специальность «Английский язык» на переводческом факультете был 371 на бюджете, и 243 на платном, потому, на платное Александр имеет шансы поступить.

Алина

Поступает в МГЛУ

Сумма баллов 223

Алина

«Хочу хорошо выучить немецкий язык и уехать. Планирую быть переводчиком. Если не получится сюда, то перебросить документы на факультет немецкого языка. Планирую, когда закончу обучение, уехать в Германию, в Берлин или Гамбург».

В прошлом году проходной балл на специальность «Немецкий язык» на переводческом факультете был: бюджет — 352, платное — 174.

Анастасия

Поступает в МГЛУ

Сумма баллов 270

«На мой взгляд, поступление в иняз дает много перспектив в будущем. Я поступаю на факультет межкультурных коммуникаций и туризма, на английский язык. Буду турагентом. В основном, читаю то, что сейчас читает молодежь».

В прошлом году проходной балл на специальность «Английский язык» на факультете межкультурных коммуникаций и туризма был бюджет 362, а на платное — 227. Вероятно, Анастасия сможет поступить в МГЛУ на платное обучение.

Ксюша

Поступает в БНТУ

Средний балл аттестата 8,4

Ксюша

«Я поступаю в БНТУ на Управление инновационными проектами. Решила поступать, потому что увидела информацию в интернете, что по баллам сюда могу пройти. Университет очень хороший, я почитала отзывы, и считаю, что достаточно престижный. Я всю жизнь, с четырех лет, занимаюсь танцами. После университета я буду маркетологом-экономистом и надеюсь, что профессия не разочарует».

В прошлом году проходной балл на специальность «Управление инновационными проектами» на факультете маркетинга, менеджмента и предпринимательства был 315 — на бюджет, а на платное — 204.

12 июля в Беларуси начался прием документов в вузы. Принимать документы на бюджет у абитуриентов будут до 17 июля (в том числе в творческие вузы и силовые), на платные места — до 4 августа (в силовые и творческие вузы — до 31 июля и 2 августа, соответственно).