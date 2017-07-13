Куда на самом деле пошли деньги с «тунеядского налога» 5 13.07.2017, 12:40

Направлением денег на детей здесь и не пахнет.

В марте Лукашенко обещает, что все деньги, которые были собраны через «декрет о тунеядцах» должны остаться в районных бюджетах и быть направлены исключительно на детей. А каждый глава района на сессии районных и городских советов должен отчитаться по поводу этих денег.

На прошлой неделе заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко сообщила, что налоговые начали возвращать деньги «тунеядцам». Правда, в налоговых об этом не знают. А действительно ли деньги от налога идут на детей? Вот какие ответы «Еврорадио» получило в районах.

Крупский исполком, Юлия Комарова, заместитель председателя по экономике:

«В нашем районе 87 человек заплатили сбор, получилось около 23 тысяч рублей. Все должны были направиться на школы, потому что проходят по социальному статье бюджета. Но мы пока их никуда не тратили, потому что сейчас же оказалось, что их нужно будет возвращать, тем кто трудоустроился в 2017 году. Сейчас у нас вроде бы в налоговой лежит одно заявление на возврат денег, но мы пока не можем на него ответить, потому что у нас нет инструкции о том, как это возвращать, на основании чего».

Сморгонский райисполком, Геннадий Хоружий, председатель исполкома:

«У нас в районе Декрет совсем не много человек затронул, где-то пять человек, более-менее хорошая обстановка. А тут еще буквально неделю назад новость о возвращении этих денег, и наши специалисты сейчас работают над этим».

Жлобинский райисполком, Александр Макеев, начальник отдела финансов:

«Общая сумма сборов в Жлобинском районе - 98 тысяч рублей. Но дело в том, что на детей эти деньги не пойдут. Вышел же новый документ, где эти деньги нужно вернуть (на самом деле, никакого документа пока нет, - прим.). те деньги, что мы получили от людей, пошли в бюджет, и были распределены на финансирование расходов, они же там смешиваются, и поэтому пошли на финансирование здравоохранения, образования. А так, конкретно на что-то одно оно не шло».

Брестская исполком, Игорь Лобода, начальник отдела экономики:

«Я не имею информации о собранных деньгах. А даже если бы она у меня и была, я бы вам все равно не сказал».

В Минском, Гомельском, Ошмянском районах даже не знают о указании Лукашенко направить деньги «тунеядцев» детям: «Звоните в налоговую, мы этим не занимаемся и ничего об этом не знаем».

Налог на «тунеядство» заплатили 51,6 тысячи человек. Всего бюджет получил от «тунеядцев» уже 15,6 миллиона рублей. Оповещения на уплату сбора получили более 470 тысяч человек.