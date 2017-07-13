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Сможете ли вы правильно ответить на то, что знает любой 7-классник

  • 13.07.2017, 13:05

В школьной программе есть много вопросов, которые буквально загоняют в тупик.

Многие из нас закончили школу чуть ли не в прошлом веке. Логично, что мы помним только то, что пригождается в реальной жизни. Ну, и еще, что хлоропласты содержат хлорофилл. А в школьной программе — много того, что сейчас может нас удивить.

AdMe.ru собрал такие вопросы, которые буквально загоняют в тупик. Но если вы все это знаете, значит, у вас отменная память... и, скорее всего, есть дети.


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